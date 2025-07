Wilker Manoel Soares é nomeado Embaixador do Beleza do Bem do Mister Brasil

O jornalista e comunicador Wilker Manoel Soares foi reconhecido nacionalmente por sua trajetória inspiradora e compromisso com causas sociais. Na noite da última sexta-feira, 11 de julho, durante o concurso Rei e Rainha do Rodeio, promovido pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza, Wilker foi oficialmente nomeado Embaixador do Beleza do Bem, Embaixador do Mister Brasil e ainda recebeu o título de Mister Brasil Pró-Beleza 2025.

A homenagem foi anunciada por Márcio Michelasi, presidente do Sindicato Nacional Pró-Beleza, que destacou a importância do trabalho de Wilker na mídia e em ações sociais. “Ele vai além da imagem. Usa sua influência com propósito, comunica com responsabilidade e se envolve em causas que fazem a diferença. Por isso, é a escolha perfeita para representar tudo o que defendemos”, afirmou.

Ao lado de Márcio, o presidente do Miss e Mister Brasil, Thiago Michelasi, reforçou a importância da escolha: “Wilker é respeitado em todo o Brasil não apenas como jornalista, mas como um exemplo de ser humano. Ele representa com autenticidade a beleza que tem alma, que se conecta com as pessoas e transforma realidades.”

Aclamado no palco, Wilker não conteve a emoção ao receber as faixas e agradeceu ao público e aos organizadores pela confiança.

“Receber esses três títulos é uma responsabilidade enorme. Não é sobre vaidade, é sobre missão. Quero representar essa causa com verdade, com ação e com impacto real na vida das pessoas.”

Nas redes sociais, Wilker compartilhou seu agradecimento com os seguidores:

“Este reconhecimento representa mais do que uma conquista pessoal – é um símbolo de confiança, representatividade e dedicação ao propósito de elevar a beleza com responsabilidade social. Gratidão eterna ao projeto Beleza do Bem, ao Mister Brasil, e a todos que acreditam em uma beleza que acolhe, transforma e inspira.”

Agora, como Embaixador do Beleza do Bem, do Mister Brasil e Mister Brasil Pró-Beleza, Wilker Manoel Soares assume um novo papel: representar nacionalmente uma beleza com consciência, empatia e compromisso social, atuando como referência para novos talentos e lideranças engajadas em construir um Brasil mais bonito por dentro e por fora.

