Dentista vira empresário e fatura R$17 milhões por ano com rede de educação

Quando começou a faculdade de Odontologia, Willian Ortega não imaginava que sua paixão por estética o transformaria em um dos nomes mais influentes da harmonização facial no Brasil e no mundo. Hoje, com 12 anos de carreira, ele lidera um ecossistema de negócios que fatura mais de R$17 milhões por ano, com braços em educação, franquias, atendimento clínico e impacto social. Seu ecossistema inclui cursos presenciais e online, além de projetos de mentoria que são procurados por alunos do mundo inteiro. Ao todo, Willian já formou profissionais de 26 países, consolidando seu trabalho em nível mundial.

A virada de chave aconteceu quando percebeu um padrão entre seus mais de 13 mil alunos formados: muitos sabiam aplicar técnicas com maestria, mas não conseguiam transformar esse talento em sucesso empresarial. “Eles dominavam a seringa, mas não dominavam a gestão”, diz.

Foi aí que nasceu o Instituto Willian Ortega, uma holding que une excelência técnica com inteligência de negócios. O grupo engloba: Instituto Acadêmico: cursos presenciais e online com foco em escultura facial e empreendedorismo; WO Sculptors: plataforma digital para ensino contínuo; Mentorias VIP: acompanhamento personalizado com foco em alto desempenho; WO Convida: conteúdo prático e estratégico para gestão de clínicas; Academia da Face: rede de franquias com 42 unidades em operação e expansão; 1 Minuto para Bell: projeto social que oferece tratamento gratuito para vítimas da Paralisia de Bell.

A marca pessoal de Willian, baseada em sofisticação, naturalidade e humanização, atraiu influenciadores, pacientes de alto padrão e também empresários. Hoje, ele é mais do que um escultor de faces — é um formador de líderes na estética.

“Meu objetivo é simples: formar profissionais completos, que tenham liberdade de tempo, liberdade financeira e impacto real na vida dos seus pacientes”, afirma.

Com planos ambiciosos para os próximos cinco anos, Willian quer levar suas técnicas e sua metodologia de negócio para ainda mais países — e transformar milhares de histórias, como já vem fazendo.

