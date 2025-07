Cantor mineiro, Cjota se apresenta no ALMA Festival 2025

O rapper belo-horizontino Cjota está pronto para marcar presença no Festival ALMA 2025, no Riocentro, no Rio de Janeiro. Considerado uma das vozes mais autênticas da nova geração do rap nacional, o mineiro chega como uma das grandes apostas do evento.

Com um estilo que mistura rap melódico e trap, Cjota carrega em suas letras experiências reais, falando sobre saudade, afetos intensos, vícios e processos de cura. Sua proposta artística é simples e poderosa: emocionar com verdade.

“Estar no ALMA é um marco na minha caminhada. É um festival que tem sentimento até no nome. E é isso que eu trago nas minhas músicas: sentimento. Poder levar minha história pra esse palco é um jeito de devolver tudo que a música já fez por mim”, afirma o artista.

Nascido e criado em Belo Horizonte, Cjota tem conquistado uma base sólida de fãs com uma sonoridade envolvente e letras que falam direto ao coração. No palco, ele entrega intensidade, presença e conexão — ingredientes que têm feito dele uma realidade consolidada da cena urbana nacional.

“Eu não venho de personagem. O que eu canto é o que eu vivo. E é isso que as pessoas sentem quando escutam”, reforça.

Com mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 50 milhões de visualizações no YouTube e quase meio milhão de seguidores nas redes sociais, Cjota tem levado o nome de Minas para todo o Brasil. Após o sucesso de *Traumas e Vícios* e sua versão deluxe, o artista inicia uma nova fase com o lançamento de *Beijo Doce*, acompanhado de um videoclipe estrelado ao lado da namorada, a modelo Mariana Gonn.

No Festival ALMA 2025, o mineiro se apresenta não como promessa, mas como potência artística, reforçando o protagonismo de Minas Gerais no cenário do rap brasileiro contemporâneo.

