Camila Dias expõe bastidores da vida nas redes:

Conhecida por sua autenticidade nas redes sociais, a influenciadora Camila Dias abriu o coração ao falar sobre os bastidores da vida digital e a pressão que o público sofre ao tentar acompanhar padrões irreais de perfeição. “A internet é uma grande mentira. As pessoas vivem num mundo de ilusão. E eu me incluo nisso”, desabafou.



Camila destacou que, embora seja influenciadora, também consome o conteúdo de outras pessoas e se vê envolvida na mesma lógica: “A gente consome o estilo de vida dos outros o tempo todo. Seja no Instagram, na televisão ou assistindo a uma série na Netflix. E isso cria a ilusão de que ninguém tem problemas, de que todo mundo é feliz, de que ninguém faz procedimento estético, que emagreceu só comendo frango e salada”.



Sempre direta e sem filtros, Camila revelou que usa Monjaro para emagrecer e mantém o tratamento para controlar o peso. “Quando eu era atleta e tomava bomba, eu falava que tomava bomba. Hoje eu uso Monjaro, falei que tomei e continuo tomando. Não quero enganar ninguém.”



A influenciadora também falou sobre saúde mental e o compromisso com a verdade em suas redes. “Quando tive crise de ansiedade, contei. Fui parar no hospital achando que estava tendo um AVC, e era um ataque de pânico. Falo que tomo remédio controlado, que faço acompanhamento com psiquiatra. Acho importante ser honesta sobre tudo isso.”



Camila acredita que mostrar vulnerabilidades é o que mais aproxima o público. Ela compartilha inclusive os desafios da maternidade: “Meus filhos também têm desafios. Um deles teve dificuldade de adaptação na escola e eu falei sobre isso. Não quero mostrar uma vida superficial. A minha vida não é perfeita — e tudo bem.”



Com uma base fiel de seguidores, Camila Dias se consolida como uma voz sincera num ambiente onde muitas vezes impera a aparência. “Eu quero dividir tudo, ser o mais humanizada possível. É isso que conecta de verdade”, conclui.

