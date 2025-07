Novo empório estreia em BH e inaugura nova era do wellness em Minas Gerais

No dia 10 de julho de 2025, Belo Horizonte ganhou um novo capítulo em sua história gastronômica com a inauguração oficial do Empório Frutaria, no Shopping Botânico, região do Belvedere. O evento para convidados marcou a realização de um marco histórico: 10 anos após a abertura da primeira unidade em São Paulo, a marca expande para Belo Horizonte soba liderança do empresário Fabiano Zettel, que entrou como investidor para impulsionar a expansão nacional.“Há exatamente 10 anos atrás, em julho de 2015, tinha início a primeira obra do EmpórioFrutaria na cidade de São Paulo. Exatamente 10 anos depois, nós estamos abrindo as porta sem Belo Horizonte”, celebrou Zettel durante a inauguração, emocionado com o marco histórico.

Um dia de mãos à obra.

A movimentação começou cedo no estabelecimento localizado na Rua Jornalista Djalma Andrade, 177. Entre ajustes finais e checagem minuciosa de cada detalhe, os sócios literalmente colocaram a mão na massa para garantir que tudo estivesse perfeito para receber os primeiros convidados.“Hoje é o dia da inauguração para convidados do primeiro Empório Frutaria BH! Entre ajustes finais, checagem de cada detalhe e aquela adrenalina boa de quem sabe que está prestes a viver um grande momento”, compartilhou a equipe em suas redes sociais durante os preparativos.

Investimento robusto em wellness

A unidade representa um investimento de R$ 2 milhões em uma área de 300 m², com geração prevista de 50 empregos diretos. O espaço foi cuidadosamente planejado para oferecer uma experiência completa em alimentação saudável e bem-estar.

Cardápio diversificado inclui:

Açaí com receita exclusiva Bowls,

pokes e wraps quentes

Opções veganas, vegetarianas e sem glúten

Mercearia com produtos orgânicos selecionados

Cafés especiais e sucos funcionais

Marco histórico para BH

A capital mineira é a primeira cidade fora do eixo São Paulo a receber uma unidade do Empório Frutaria, consolidando a expansão nacional da marca. “BH é a primeira cidade fora do raio de São Paulo em que o Empório Frutaria finca as suas raízes, e eu tenho certeza que vai ser o mesmo sucesso que nós tivemos até então”, afirmou Zettel.

Expansão já tem data marcada

O empresário já revelou os próximos passos em Belo Horizonte:

Conceito. Previsão. Conceito

Frutaria Beach Julho/ Ambiente "pé-na-areia

"Frutaria São Paulo - BH Shopping Setembro/2025 Formato tradicional

Wellness como filosofia de vida

Fundador da Moriah Asset, primeiro veículo de investimento especializado em saúde e bem-estar do Brasil, Zettel não é apenas um investidor, mas um entusiasta do estilo de vida saudável. Com um portfólio que inclui marcas como Desinchá, Oakberry e Les Cinq Gym, o empresário administra um ecossistema avaliado em aproximadamente R$ 2 bilhões.

“Eu só invisto naquilo que eu consumo. Preciso acreditar e viver o que estou apoiando”,filosofa o empresário de 48 anos, que pratica esportes há décadas.

Portas abertas ao público

A partir de ontem, 11 de julho, o Empório Frutaria abre oficialmente suas portas ao público mineiro. “Um espaço pensado com carinho pra quem busca sabor, saúde e aconchego –dos ingredientes fresquinhos às delícias prontas pra aproveitar por aqui”, convida a equipe.Com o mercado de alimentação saudável crescendo 8% ao ano em Belo Horizonte, a chegada do Empório Frutaria promete fortalecer ainda mais o movimento wellness na capital mineira ,oferecendo “comida de verdade, sabor de verdade, temperados com muita qualidade e pensados para sua saúde e bem-estar”.

Serviço:

Empório Frutaria BH

Endereço: R. Jornalista Djalma Andrade, 177 - Shopping Botânico, Belvedere

Instagram:@emporiofrutariabh

Hashtags:#EmporioFrutariaBH#WellnessMood

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.