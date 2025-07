Belo,Thiaguinho e Péricles agitam Uberlândia no Me Leva Festival

No próximo domingo, dia 13 de julho, Uberlândia (MG) será palco de uma edição memorável do Me Leva Festival, que reúne os maiores nomes do pagode nacional. O evento acontece no Estacionamento da UNITRI e promete emocionar o público com shows de Thiaguinho, Péricles e Belo — três ícones do gênero que arrastam multidões por onde passam.

Com produção da GR Shows, sob a gestão de Alex Calil, o Me Leva Festival se firmou como um dos maiores eventos do segmento no Brasil. Depois de edições de sucesso em diversas cidades, Uberlândia recebe o festival com uma estrutura completa e expectativa de casa cheia.

“O Me Leva é mais do que um festival, é um movimento de celebração da nossa música e das emoções que ela provoca. Thiaguinho, Péricles e Belo têm trajetórias que se cruzam com a história do pagode no país, e será emocionante vê-los reunidos em um só palco”, afirma o produtor Alex Calil.

O evento começa às 13h e contará com diferentes setores para o público, além de opções de alimentação, bebidas e experiências exclusivas. Os ingressos já estão à venda no site bilheteriadigital.com, com valores a partir de R$ 90.

