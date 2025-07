FP do Trem Bala é atração confirmada no Muriaé Trap Experience

Um dos nomes mais versáteis e promissores da nova geração da música urbana, FP do Trem Bala é presença confirmada no Muriaé Trap Experience #2, que acontece no dia 11 de julho, em Muriaé (MG).

Conhecido por misturar o pagodão baiano, funk, e o brega funk com naturalidade e identidade própria, o artista promete uma apresentação potente, recheada de hits e performances que refletem a potência da quebrada.

Natural de Ilhéus, no interior da Bahia, o artista transformou sua vivência na periferia em combustível criativo e hoje ocupa um lugar de destaque na cena. Para ele, cada show é mais do que uma performance, é uma devolutiva para quem se reconhece nas letras e na sonoridade.

“Eu cresci ouvindo que não dava, que era sonho demais. Hoje eu canto trap, levo milhões comigo e vejo minha música batendo forte em gente que se vê nas minhas rimas. Isso aqui não é só show, é uma conquista de quem sempre acreditou em mim.”

Com uma trajetória que começou na mistura do pagodão baiano, brega funk e funk, o artista encontrou na música uma linguagem direta e potente para expressar suas vivências. “O funk é mais que um som, é resistência, é identidade. É onde a gente fala das dores, das conquistas, das ruas, de forma crua e verdadeira. E o melhor: do nosso jeito”, afirma FP.

No Muriaé Trap Experience, FP promete um show vibrante, com repertório afiado e performance que mistura verdade, entrega e conexão direta com o público. Para ele, o palco é um lugar de devolução — de mostrar que o menino de Ilhéus, que cresceu com poucas oportunidades, hoje ocupa seu espaço com orgulho e talento.

“O funk abriu portas que antes pareciam trancadas pra quem veio de onde eu vim. Hoje, quando eu subo no palco, sei que tô representando muita gente que ainda tá lutando. E isso me move”, diz FP.

Mais do que um gênero musical, o trap virou ferramenta de transformação social e narrativa. E artistas como FP do Trem Bala têm sido peça fundamental nesse processo — não apenas por sua sonoridade ousada e suas letras afiadas, mas por manterem a essência viva em cada beat.

“A vida ensinou tudo que eu sei. A música é só o caminho pra transformar tudo isso em arte. E o trap me deu essa ponte. Por isso, eventos como o Muriaé Trap Experience são importantes: eles não só fortalecem a cena, mas também criam espaços onde a nossa verdade é celebrada”, finaliza.

Com milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e uma presença marcante nos palcos, FP do Trem Bala vem consolidando seu espaço entre os grandes nomes do momento. O hit “Ela Vem, Brota No Meu Setor”, lançado em 2024 ao lado de Rodrigo da CN e DJ Zygão, ultrapassou 19 milhões de streams no Spotify e 20 milhões de visualizações no YouTube. Já a faixa “Foi Até Bom Te Encontrar” soma mais de 26 milhões de streams e 47 milhões de views, enquanto músicas como “Ai Calica” e “Bandido Mau” seguem conquistando novos públicos e mostrando sua versatilidade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.