Antônio Lucena Barros é Homenageado na 28ª Expo Polo Carajás e Se Consolida

A 28ª edição da Expo Polo Carajás, realizada em Redenção, entrou para a história como a maior e mais significativa já promovida no Sul do Pará. O evento, que movimentou mais de R$ 300 milhões em negócios fechados e aproximadamente R$ 500 milhões em tratativas em andamento, consolidou a feira como a principal vitrine do agronegócio paraense. Mas, além dos números grandiosos, foi a homenagem ao empresário Antônio Lucena Barros que deu o tom mais simbólico e emocionante da programação. Reconhecido como Agricultor do Ano de 2025, Antônio Lucena Barros teve sua trajetória celebrada em uma cerimônia que reuniu autoridades, produtores, empresários e familiares.



A homenagem, realizada durante a noite de gala da feira, contou com a presença de diversas lideranças políticas, que destacaram a relevância do reconhecimento e o papel de Antônio Lucena Barros no desenvolvimento da região — não apenas como produtor rural, mas como cidadão comprometido com o progresso local.



Natural de Lago da Pedra, no Maranhão, Antônio Lucena Barros chegou a Redenção há cinco décadas. De origem humilde, construiu uma história marcada por coragem, trabalho e visão de futuro. Seu nome tornou-se sinônimo de desenvolvimento. Foi responsável pela urbanização de áreas que hoje são bairros emblemáticos da cidade, como o Jardim Ariane, Jardim Cumaru e Jardim Lucena. Também criou empreendimentos que ajudaram a fortalecer a economia local, como a Lucena Móveis e o Edifício Loureni. O reconhecimento concedido pela Expo simboliza não apenas sua contribuição ao agronegócio, mas sua dedicação à cidade como um todo.



No campo, sua atuação ganhou escala e impacto. Na Fazenda Vale do Paraíso, lidera o Projeto Lucena Grãos, um dos empreendimentos mais audaciosos da agricultura moderna na região. Com investimento estimado em R$ 250 milhões, o projeto contempla 30 mil hectares de lavoura com integração pecuária, confinamento para 30 mil cabeças de gado e capacidade de armazenagem de 1,4 milhão de sacas de grãos. A iniciativa representa uma nova fronteira agrícola para o Pará, aliando inovação, sustentabilidade e produção em larga escala.



A força simbólica do agronegócio também foi representada pela tradicional Cavalgada Ruralista, que reuniu centenas de cavaleiros e amazonas de toda a região. O evento percorreu as principais ruas de Redenção e contou com a participação de autoridades estaduais e federais, reforçando a união entre as diferentes frentes do setor produtivo.



Outro destaque da feira foi o Leilão Premium da Zatta Nelore, que movimentou R$ 1.865.100,00 em vendas e atingiu uma média recorde de R$ 31 mil por touro comercializado — superando significativamente a média atual do mercado.



A Expo Polo Carajás 2025 reafirmou não apenas a força do agronegócio no Pará, mas também a importância de reconhecer histórias que inspiram. A homenagem a Antônio Lucena Barros extrapolou sua biografia para se tornar um símbolo de tudo o que o campo representa: trabalho, fé, visão e compromisso com o coletivo. Seu legado, construído ao longo de cinco décadas, se confunde com o desenvolvimento de Redenção e se eterniza como exemplo para as futuras gerações. Em um evento marcado por negócios, tradição e inovação, foi a trajetória de Antônio Lucena Barros que emocionou e uniu a todos em torno de um sentimento comum: orgulho de pertencer ao Sul do Pará.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.