Inauguração do Empório: uma pitada de sabor e saúde no Shopping Botânico

Fabiano Zettel realiza sonho em BH com inauguração do Empório Frutaria

"Sonho bom é sonho vivido! E o Empório Frutaria de Belo Horizonte está muito perto de ser um sonho realizado!" Foi assim que o empresário Fabiano Zettel anunciou no Instagram a inauguração da primeira unidade em Belo Horizonte, marcada para 10 de julho, no Shopping Botânico, Belvedere.

No post nas redes sociais, Zettel destacou os diferenciais da marca: "Comida de verdade, sabor de verdade, temperados com muita qualidade e pensados pra sua saúde e bem estar!"

Do direito ao wellness: a trajetória de um visionário

Advogado de formação, Fabiano Zettel (48) construiu sua carreira no mercado jurídico e financeiro por mais de 30 anos. No entanto, sua entrada no setor de wellness não foi uma transição abrupta, mas sim resultado de uma visão estratégica aliada a um alinhamento pessoal profundo com o estilo de vida saudável.

Praticante de esportes há décadas e consumidor assíduo do mercado de saudabilidade, Zettel identificou uma oportunidade única. "Eu só invisto naquilo que eu consumo. Preciso acreditar e viver o que estou apoiando", explica o empresário, cuja filosofia define sua abordagem de negócios.

Moriah Asset: pioneirismo no wellness brasileiro

Em 2019, Zettel fundou a Moriah Asset, que se tornou o primeiro veículo de investimento especializado no setor de saúde e bem-estar do Brasil. Diferente de gestoras tradicionais, a Moriah atua com capital próprio e se posiciona como construtora de ecossistemas empresariais que promovem longevidade, saúde, alimentação saudável e bem-estar.

O diferencial está na participação ativa: Zettel não se limita ao investimento financeiro, tornando-se sócio operacional nas empresas do portfólio, participando da rotina, da cultura e até mesmo consumindo os produtos.

Seu portfólio hoje abrange 30 negócios do setor, com valuation aproximado de R$ 2 bilhões, incluindo marcas consolidadas como Desinchá, Oakberry, Les Cinq Gym, Feed Me Up, Haoma, Néctar, Rowa e Gummy.

Investimento estratégico em BH

A unidade do Shopping Botânico representa investimento de R$ 2 milhões em 300 m² de área, com projeção de 50 empregos diretos. O espaço foi pensado para oferecer a experiência completa do conceito Empório Frutaria.

Proposta gastronômica

Açaí de receita exclusiva

Bowls, pokes e wraps quentes

Menu vegano, vegetariano e sem glúten

Mercearia com produtos orgânicos Cafés especiais e sucos funcionais

Expansão planejada

Além da unidade inaugural, Zettel já planeja dois novos conceitos para BH:

Projeto Previsão Conceito Frutaria Beach Mesma semana Ambiente "pé-na-areia" Frutaria São Paulo - BH Shopping Setembro/2025 Formato tradicional

Mercado em crescimento

O setor de alimentação saudável registra crescimento de 8% ao ano em Belo Horizonte, movimento acelerado pós-pandemia. "Vemos uma mudança definitiva no comportamento do consumidor, que valoriza experiências gastronômicas saudáveis", analisa o empresário.

Para Zettel, o mercado de wellness não é apenas uma tendência, mas um reflexo da nova mentalidade mundial, impulsionada pela busca das pessoas por viverem mais e melhor. "É a construção de um impacto cultural, influenciando comportamentos e promovendo estilos de vida mais conscientes", conclui.

