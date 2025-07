Ex-atleta Marcela Soares diz que famoso quis bancar plástica: "Sou natural"

Depois de ser dispensada de um time de futsal por vender conteúdo sensual na internet, Marcela Soares, 21 anos, virou símbolo de ousadia, empoderamento e, agora, de resistência ao padrão artificial de beleza. A atleta, que hoje é uma das musas do Privacy, recusou uma proposta “absurda” feita por um fã famoso, um rapper, que queria bancar uma transformação estética completa do seu corpo.

“Ele ofereceu pagar tudo: silicone, lipo HD, bichectomia e até preenchimento nas panturrilhas… como se eu fosse uma boneca (risos). Ele foi um dos primeiros a assinar meu conteúdo. Agradeci e recusei, claro. Amo ser 100% natural. As pessoas estão cansadas de mulher montada, copiada, plastificada”, dispara.

Aliás, para Marcela, seu sucesso nas plataformas adultas vem do fato de ser 100% natural. “Os homens piram nisso, ainda mais porque sou novinha e mais delicada. Isso mexe com o imaginário, principalmente com os caras acima dos 30 anos. Eles inclusive pedem muitos vídeos exclusivos me exibindo, só para apreciar meu corpo”.

Sem citar nomes, Marcela confirma que o homem em questão é um rapper carioca, que inclusive já se relacionou com influenciadoras conhecidas. “Depois percebi que algumas ex-namoradas dele viveram isso. Eram naturais e se transformaram. Acho que ele bancou tudo (risos). “Não tenho nada contra quem faz cirurgia. Mas tenho tudo a favor de quem se ama como é. Ser natural virou meu diferencial”.

Marcela ganhou fama ao ser dispensada de um time de futsal no Rio Grande do Sul, quando descobriram que ela vendia nudes e vídeos picantes. O episódio virou manchete em diversos portais e fez dela um fenômeno nas redes sociais, onde hoje já ultrapassa 100 mil seguidores.

Ela já jogou por clubes como Leoas da Serra e Female e agora se recupera de uma cirurgia no joelho. Em breve, Marcela pretende voltar aos treinos e às quadras, desde que seja num time que respeite sua liberdade e seu trabalho na internet.

“Hoje eu me banco, ajudo minha família e escolho com quem quero estar. Não preciso de peito de silicone para ser desejada, nem de lipo para ser admirada. Meu corpo natural me trouxe até aqui, e é com ele que vou continuar vencendo. Meu foco agora é o conteúdo sensual, mas não pretendo sair do esporte. É minha paixão”.



