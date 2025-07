Alpha 7 é o melhor time de PUBG Mobile do mundo, segundo ranking oficial

O Brasil segue fazendo história no cenário global dos esports. A Alpha 7 Esports, equipe brasileira de PUBG Mobile, alcançou o topo do ranking mundial divulgado pela PUBG Mobile Esports, consolidando-se como o melhor time do mundo na modalidade. A equipe lidera com impressionantes 939,29 pontos — uma vantagem expressiva em relação ao segundo colocado, o time mongol IHC Esports, que soma 760,50 pontos.



A atualização do Power Ranking leva em consideração os desempenhos nas principais competições internacionais. Com atuações consistentes e resultados de alto nível, a Alpha 7 não apenas se manteve entre as melhores do mundo, como também mostrou domínio absoluto na América e agora assume a liderança mundial.



O crescimento do time é reflexo de uma preparação técnica rigorosa e uma sinergia cada vez maior entre os jogadores. A consistência em torneios internacionais, a leitura estratégica das partidas e o alto desempenho individual de seus atletas vêm colocando a organização brasileira entre as mais temidas do planeta.



O resultado não é apenas uma conquista para a Alpha 7, mas também um marco para o cenário brasileiro de esports, que cada vez mais ganha projeção e respeito internacional. A expectativa agora é de que a equipe mantenha o alto nível e siga representando o Brasil nas maiores competições do mundo.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.