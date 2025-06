Minas Gerais investe R$ 100 milhões

Liderado pelo treinador comportamental, Alex Rosseti, o Programa Despertar conta com atendimento a escolas mineiras que participam do importante projeto da SEE/MG





Com investimento superior a R$ 100 milhões, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), começa a colher os resultados do programa “Minas com Todos – Acolher para Avançar”, iniciativa destinada a proporcionar um ambiente de trabalho saudável, inclusivo e equitativo para os servidores da educação que atuam no estado mineiro.Segundo a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Santos, que anunciou o programa durante o 1º Encontro de Gestores Escolares, no início do último mês de fevereiro, a iniciativa representa um avanço significativo na gestão de pessoas na educação estadual e um passo importante para um futuro mais inclusivo e equitativo do Estado.Com formação em Marketing e estudos em Psicologia, além de especialização em Hipnose Não Verbal, Alex Rosseti, master trainer em PNL, treinador comportamental e psicoterapeuta, desenvolveu o “Programa Despertar”, justamente ao projeto do governo estadual e conta com uma disputada agenda de diretores escolares que visam melhorias psicossociais aos servidores que atuam nas escolas em que dirigem.“Não se trata somente de uma palestra, mas sim de um movimento, uma espécie de reencontro. Um momento que todos os servidores precisavam, porém não tinham conhecimento. Nos últimos meses nos deparamos com muitas histórias transmitidas em lágrimas, mas que fortalecem a todos da equipe que acabam se fortalecendo e reencontrando o propósito da profissão, o de ser um servidor com excelência”, explica Rosseti. “Mas antes de cuidar de todos é necessário primeiro cuidar de si e, todos, são merecedores deste importante despertar”, completa o treinador comportamental.O programa desenvolvido por Rosseti, juntamente, com Gleicimara, teraupeuta com formações em Método MPC, Constelação Familiar Sistêmica, Treinadora comportamental, Treinadora experiencial, Master Coach Sistêmica no Peru está pautado, em quatro importantes pilares: (1) Inteligência emocional, autoconhecimento e o impacto da mente no cuidar dos outros; (2) Burnout, estresse e a urgência do autocuidado no serviço público; (3) Empatia, resiliência e o impacto da inteligência emocional na sala de aula e nos relacionamentos e (4) Como incluir e acolher pessoas em vulnerabilidade psicológica – e a importância do seu papel nesse processo.“Desânimo, cansaço, estresse e sobrecarga. Os diretores que diagnosticarem em seus servidores essas peculiaridades podem recorrer ao programa, pois desenvolvemos os quatro fundamentos básicos do ser humano, com objetivo que deixe expelir suas emoções, ,mas acima de tudo também realizar a integração geral com sua equipe. Por vezes, o servidor não precisa de palestra, mas simplesmente de um abraço”, ressalta Rosseti.O “Programa Despertar”, que contempla dois encontros nos dois últimos meses, contribuiu com centenas de profissionais em cidades, como cidade Pouso Alegre, Divinópolis, Patos de Minas, Ponte Nova, entre outras.”Estamos com muitos encontros agendados para os próximos dois meses e, muito felizes com o resultado dessa importante iniciativa do governo que é cuidar da saúde mental de seus profissionais”, finaliza Rossetti.De acordo com informações da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em 2025, a meta do programa Minas com Todos é a realização de palestras sobre inclusão, equidade e saúde mental em todas as mais de 3.400 escolas da rede estadual. O objetivo é conscientizar os servidores sobre a importância de um ambiente escolar acolhedor e saudável.