A Agência Forbes realiza desfile nacional em Belo Horizonte e reúne modelos

Em julho, Belo Horizonte se transforma na capital da moda nacional com a realização do Desfile Nacional, promovido pela Agencia Forbes que é referência no mercado. O evento tem como proposta valorizar a pluralidade da beleza brasileira, reunindo modelos de todos os estados em uma passarela que reflete diversidade, representatividade e inovação.

Uma Passarela que Representa o Brasil





Pela primeira vez em Minas Gerais, o desfile da Agencia Forbes traz um casting formado exclusivamente por modelos selecionados em todas as regiões do Brasil — Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A proposta é destacar que a moda não tem fronteiras e que o talento está presente em cada canto do país.





Julho, o Mês da Moda em BH





O evento acontece no mês de julho, período em que Belo Horizonte se destaca por sediar grandes movimentos culturais e empresariais. A cidade foi escolhida estrategicamente por sua efervescência criativa, sua influência no setor de moda e sua posição central, facilitando o acesso de profissionais e modelos de diversos estados.





Destaques do Evento





Além do desfile, o evento contará com:

•Apresentação de coleções de estilistas renomados e emergentes;

•Participação de marcas nacionais e internacionais;

•Rodadas de networking entre modelos, agentes, empresários e profissionais do setor;

•Palestras e workshops sobre tendências de moda, comportamento e mercado.





Compromisso com a Representatividade





A Agencia Forbes reforça, mais uma vez, seu posicionamento no mercado ao apostar em um casting real, diverso e plural. O evento não é apenas uma vitrine de moda, mas um manifesto em prol da inclusão, do reconhecimento e da valorização de todos os perfis de modelos.





Oportunidades e Visibilidade Nacional





Com cobertura de veículos especializados, imprensa local e nacional, além de forte repercussão nas redes sociais, o Desfile Nacional da Agencia Forbes promete gerar visibilidade tanto para os modelos quanto para as marcas parceiras, fortalecendo conexões e ampliando oportunidades no mercado da moda.





O Desfile Nacional da Agência Forbes, em Belo Horizonte, não é apenas um evento, é um movimento que exalta a beleza, o talento e a diversidade do povo brasileiro. Julho será um mês que entrará para a história da agência e do mercado de moda nacional.

