Turminha da Jujuba:Uma aventura que ensina com afeto, música e diversidade

Diretamente de uma floresta mágica e acolhedora, surge a Turminha da Jujuba, uma série animada brasileira que une diversão, aprendizado e valores como empatia, amizade e respeito.





No centro dessa história está Jujuba, uma girafa carinhosa e sábia que guia seus amigos nas mais diversas aventuras do cotidiano infantil. Com paciência e inteligência, ela ajuda a turma a resolver conflitos, lidar com emoções e encarar situações comuns de forma positiva e criativa.





Entre seus amigos, cada personagem tem uma personalidade única e talentos especiais. Pandu, o panda artista, adora desenhar e colecionar folhas. Comunicativo e detalhista, tem uma memória impressionante e um olhar sensível para a beleza das pequenas coisas.





Rafa, a raposa introspectiva, prefere o silêncio e os quebra-cabeças. Observadora e meticulosa, ela se destaca pela inteligência e por sua paixão por astronomia e história natural.





Nino, o rinoceronte calmo e metódico, precisa de rotina e tranquilidade para se sentir bem. Seu melhor amigo é Pipo, um passarinho expressivo, sensível e muito observador. Pipo está sempre ao lado de Nino, ajudando a turma a compreender melhor seus gestos, sinais e emoções — uma verdadeira ponte de empatia e cuidado.





Caco, o macaquinho travesso, é pura energia e criatividade. Gosta de inventar engenhocas e pregar peças, mas sempre acaba aprendendo valiosas lições com os amigos. E a Cora, professora da escola da vila, é aquela figura sábia e acolhedora que fala sobre sentimentos, virtudes e convivência com doçura e firmeza.





Cada episódio da Turminha da Jujuba dura cerca de 8 minutos e transforma desafios simples do dia a dia em aventuras educativas. Com músicas cativantes, visuais inspirados nos anos 50 e roteiros pensados para promover o desenvolvimento emocional e social das crianças, a série é uma ferramenta poderosa para famílias, escolas e terapeutas.





Mais do que um desenho, Turminha da Jujuba é um universo sensível e educativo que transborda das telas para o mundo real. Com brinquedos sensoriais e materiais interativos, a proposta é tornar o aprendizado uma experiência viva, concreta e afetuosa.





Em tempos em que ensinar empatia se torna tão essencial quanto o ABC, a Turminha da Jujuba chega para mostrar que brincar, aprender e acolher podem — e devem — caminhar juntos.

Saiba Mais no Instagram: @turminhadajujubaoficial