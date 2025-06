Saiba quem é o fã que tatuou o nome da cantora Priscila Senna

Um gesto inesperado de amor e admiração está movimentando as redes sociais e emocionando os fãs da cantora *Priscila Senna*. Durante sua apresentação no São João da Bahia, na última quinta-feira (18), em Salvador, um fato chamou a atenção do público: um fã surgiu com uma tatuagem no braço com o nome da artista. Mas ele não é apenas um admirador qualquer — trata-se do jovem cantor *Odoguiinha*, pernambucano de Vitória de Santo Antão, que também vem ganhando destaque na cena musical.



Odoguiinha já soma *mais de 1,5 milhão de seguidores* nas redes sociais e é dono do sucesso *Muero Por Tenerte*, que ultrapassa *2 milhões de visualizações* nas plataformas digitais. O ato de tatuar o nome da cantora viralizou na internet e ganhou destaque entre páginas de música, fã-clubes e portais de entretenimento.



Em entrevista, o cantor falou sobre a emoção de eternizar no corpo o nome de sua maior inspiração artística:



“Sou fã da Priscila desde que me entendo por gente. A música dela sempre foi minha companhia nos momentos bons e ruins. Tatuar o nome dela foi a forma que encontrei de expressar tudo o que sinto. Não é apenas uma homenagem, é uma gratidão eterna por tudo o que ela representa na minha vida.”*



Além da homenagem, Odoguiinha se prepara para uma *turnê especial na Bahia*, entre os dias *3 e 6 de julho*, com apresentações em praças públicas e eventos gratuitos. Natural do interior de Pernambuco, o artista agora ganha projeção nacional e vê sua carreira dar um novo salto — sem nunca esquecer quem o inspirou.



Sempre fiz o possível e o impossível para estar nos shows dela. Chorei, viajei, enfrentei fila… tudo por amor. A Priscila é minha referência. Se um dia eu tiver a oportunidade de dividir um palco com ela, será o dia mais feliz da minha vida”*, revelou.



Ícone do brega romântico, *Priscila Senna* emocionou o público baiano com uma apresentação inesquecível, trazendo um figurino temático e um repertório recheado de sucessos que marcaram gerações. Agora, com o nome eternizado na pele de um fã que também brilha nos palcos, a cantora reafirma seu impacto e legado na música nordestina.

