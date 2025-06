Thiago Michelasi, Wilker Manoel Soares e Márcio Michelasi exploram as belezas do Rio Grande do Norte em gravações especiais

Os comunicadores Thiago Michelasi, apresentador do programaTô No SBT, Wilker Soares, repórter do mesmo programa e jornalista do portalTô Na Fama, e Márcio Michelasi, apresentador doTô Na Fama!da RedeTV!, embarcaram em uma experiência inesquecível pelo Nordeste brasileiro. O trio realizou uma série de gravações especiais em alguns dos destinos mais encantadores da região, com o objetivo de mostrar ao público as belezas naturais, culturais e turísticas do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

A jornada começou na capital potiguar, Natal, onde os apresentadores visitaram cenários paradisíacos como o Santuário das Dunas e a icônica Praia de Pipa, pontos turísticos conhecidos pela exuberância da natureza e pela hospitalidade nordestina. As imagens captadas impressionam e reforçam o potencial turístico da região.

A equipe também aproveitou a oportunidade para visitar João Pessoa, na Paraíba, onde passaram o dia explorando pontos turísticos e registrando momentos que em breve poderão ser conferidos pelo público em reportagens especiais. A cidade paraibana encantou os comunicadores com seu pôr do sol único e sua rica herança cultural.

Em seguida, o trio seguiu viagem para o município de Touros, no Rio Grande do Norte, onde viveram dias de puro encanto no luxuoso Vila Galé Touros Resort, um dos mais completos do país. Com sistema all inclusive, o resort ofereceu uma experiência de conforto e lazer incomparáveis, com gastronomia diversificada, estrutura impecável e uma vista de tirar o fôlego.

A programação incluiu passeios radicais organizados pela agênciaClick Náutico, como aventuras de buggy pelas dunas,trilhas de quadriciclo e até aulas de kitesurf— esporte que conquistou o repórter Wilker Soares, que se lançou no mar e curtiu cada segundo da nova experiência.

Durante toda a viagem, Thiago, Wilker e Márcio produziram conteúdos audiovisuais exclusivos, que serão exibidos em seus programas na televisão e nas redes sociais. As reportagens prometem mostrar não apenas as paisagens espetaculares, mas também a qualidade da infraestrutura hoteleira e as múltiplas opções de lazer disponíveis para turistas do Brasil e do mundo.

"É impossível não se apaixonar por tudo o que vivemos nesses dias. O Nordeste é um verdadeiro tesouro brasileiro que precisa ser explorado e valorizado", comentou Márcio Michelasi ao final da viagem.

As gravações serão veiculadas nas próximas edições dos programasTô No SBTeTô Na Fama!da RedeTV!, além de matérias especiais no portal tonafama.ig.com.br. Uma verdadeira vitrine para o turismo nacional que promete inspirar muitos brasileiros a desbravarem os encantos do nosso litoral nordestino.

