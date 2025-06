Luxo, lazer e impacto social no paraíso potiguar Confira!

À beira de uma das praias mais preservadas do litoral do Rio Grande do Norte, o Vila Galé Touros vem conquistando turistas do Brasil e do mundo com sua proposta ousada: unir conforto cinco estrelas, experiências inesquecíveis e responsabilidade social em um único destino.

Inaugurado em 2018, o resort fica a aproximadamente 80 km de Nata e rapidamente se tornou referência em hospitalidade no Nordeste. Com investimento de R$ 150 milhõe e construção concluída em apenas 17 meses, o empreendimento é hoje o maior resort do estado, contando com 514 acomodações, seis restaurantes temáticos, quatro bares, spa, clube infantil, piscinas e uma infraestrutura impecável para eventos de grande porte.

All Inclusive que encanta

No Vila Galé Touros, o sistema all inclusive vai muito além das expectativas. Os hóspedes têm à disposição uma variedade de pratos que celebram a culinária regional, portuguesa, italiana e mediterrânea, servidos em espaços como os restaurantes Versátil,Potiguar e Massa Fina. Os bares espalhados pelo resort garantem drinks refrescantes e snacks durante todo o dia, criando o cenário ideal para relaxar sem preocupações.

Lazer completo para todas as idades

Mais que um lugar para descansar, o resort é um verdadeiro centro de entretenimento. A programação inclui hidroginástica, yoga, aulas de dança, trilhas, esportes aquáticos e shows noturnos. Para os pequenos, o Clube Nep garante diversão com segurança, com monitores especializados e atividades criativas.

Um motor de desenvolvimento para a região

Mais do que um empreendimento turístico de sucesso, o Vila Galé Touros representa um divisor de águas para o município. O resort emprega cerca de 300 pessoas diretamente, muitas delas em seu primeiro emprego formal, e movimenta outros 1.500 postos indiretos. A presença do hotel também incentivou melhorias urbanas, como a pavimentação de vias de acesso e o aumento da valorização imobiliária.

Reconhecimento e avaliações de destaque

Com certificações internacionais e prêmios como os do World Travel Awards e Tripadvisor Travelers' Choice, o resort também recebe avaliações entusiasmadas dos hóspedes. No Booking.com, mantém nota 8,9com elogios ao atendimento, gastronomia, estrutura e limpeza.

Mais que um destino, uma experiência

Além de tudo que oferece em sua área interna, o Vila Galé Touros está estrategicamente posicionado perto de grandes atrações, como os Parrachos de Maracajaú, o Farol do Calcanhar, as dunas de Genipabu, a Lagoa de Jacumã e o charmoso município de São Miguel do Gostoso.

O sucesso do Vila Galé Touros prova que é possível combinar sofisticação, acessibilidade e impacto social em um só lugar. Seja para descansar à beira-mar, viver momentos únicos em família ou explorar as belezas naturais do RN, esse resort é mais do que uma hospedagem — é uma experiência completa que transforma vidas e destinos.