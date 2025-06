A Revolução do Mercado de Carros de Luxo no Brasil através de Luis Muller

SIGA NO





O mercado de veículos de luxo e exclusivos no Brasil vive um momento de forte expansão, puxado por empresários que enxergaram oportunidades no setor. À frente desse movimento está Luis Müller, fundador do Grupo Asia Source, referência nacional em soluções de importação e comércio internacional.

“O brasileiro está cada vez mais exigente e busca veículos que expressem sua identidade, potência, exclusividade e, claro, tecnologia. Nosso papel é romper fronteiras e viabilizar o acesso ao que há de melhor no mercado automotivo mundial, com total segurança jurídica e operacional”, afirma Luis Müller.

O Grupo Asia Source opera um modelo robusto e estruturado de importação sob demanda, oferecendo aos clientes um processo completo: desde a busca do veículo nos Estados Unidos, Europa ou Ásia, passando pela negociação, embarque, desembaraço aduaneiro, nacionalização e entrega no Brasil

O portfólio inclui modelos que não são comercializados oficialmente no país, ampliando o leque de possibilidades para consumidores de alto padrão e lojistas especializados. Além dos clássicos americanos, a empresa também importa SUVs europeus, superesportivos e carros colecionáveis.

“Nossa missão é clara: entregar carros de altíssimo padrão, sem burocracia e com total transparência. Somos responsáveis por toda a cadeia, da origem ao destino final, garantindo segurança jurídica, qualidade e rastreabilidade em cada etapa”, complementa Müller.

