Agências digitais crescem, mas poucas viram negócios de verdade. O que está

Enquanto o número de agências digitais no Brasil não para de crescer, a realidade por trás dos bastidores ainda é dura: muitas operam com margens apertadas, sobrecarga de demandas e pouca visão de longo prazo. Em meio a esse cenário, um nome tem chamado atenção por liderar uma verdadeira transformação na forma como essas agências operam: Robson V. Leite.

Mentor de mais de 2.500 agências e responsável por um dos maiores ecossistemas de aceleração da América Latina, Robson desenvolveu um método que vem virando referência em estrutura, lucratividade e escala sustentável. Com base em processos claros, operação inteligente e foco no posicionamento estratégico, ele já ajudou a movimentar dezenas de milhões em contratos e gerar milhares de empregos no setor.

Segundo ele, o problema não está na falta de clientes ou ferramentas. “O que trava a maioria das agências é a ausência de estrutura. Sem processos, sem clareza de oferta e sem equipe com papel definido, não tem como crescer de forma sustentável”, explica.

Sua trajetória começou em 2006. Em 2008, fundou a UPINSIDE, uma das primeiras escolas de ensino digital no Brasil. Desde então, já formou mais de 30 mil alunos e ganhou 12 prêmios internacionais por sua atuação, incluindo o de Líder Educacional e Empresário do Ano pelo Latin American Quality Institute.

Em 2024, lançou a mentoria Agência de Valor, programa que virou referência no país. Já em 2025, foi além ao lançar o Apollo Mastermind, um grupo de elite que reúne empresários com agências em alto nível operacional e que buscam escalar com inteligência, autoridade e previsibilidade.

Robson também se consolidou como uma das vozes mais respeitadas sobre o futuro das agências no Brasil, participando de eventos, conteúdos e formações voltadas à profissionalização do setor. Com mais de 900 depoimentos públicos de sucesso, seu modelo se mostra replicável, estratégico e de impacto real.

