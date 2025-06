Primeira edição do Miss Brasil G20 abre seletivas em todo País

O Brasil se prepara para receber a primeira edição do Concurso Miss Brasil G20, uma iniciativa inédita que chega para transformar o universo dos concursos de beleza. Idealizado e dirigido por Luiz Eduardo (Dudu) — produtor com mais de 2.500 eventos realizados ao longo da carreira —, o projeto tem como missão destacar a pluralidade da mulher brasileira e promover conexões globais por meio da beleza, do talento e da representatividade.



Com uma proposta moderna e inclusiva, o Miss Brasil G20 permite a participação de mulheres que já foram casadas ou que são mães, rompendo com antigos padrões e ampliando a visão de beleza que deve ser celebrada. O concurso não se limita à estética: também valoriza o carisma, a inteligência e a autenticidade das candidatas.



“Queremos abrir espaço para que mulheres reais, com histórias inspiradoras, possam brilhar nos palcos, mostrar sua essência e representar o Brasil com orgulho”, afirma Dudu.



Seletivas abertas para todo o Brasil



Neste momento, o foco da organização está nas seletivas abertas para candidatas de todo o país, com faixas etárias que vão de 0 a 17 anos e acima de 18 anos, incluindo categorias como Miss Baby e adulta. A final nacional, já confirmada, acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, no dia 16 de novembro.



Conexão global e empoderamento



Além da proposta inclusiva, o evento promove intercâmbio cultural entre os países membros do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo. A grande final contará com representantes de diversas nações, e o Brasil estará entre elas — com uma candidata eleita a partir desta primeira edição histórica.



Inscrições



As interessadas devem se inscrever pelo Instagram @missbrasilg20 ou entrar em contato diretamente pelo DISK INSCRIÇÃO (WhatsApp): (31) 99787-2177.



O concurso oferece visibilidade nacional e internacional, oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, além de experiências únicas que podem abrir portas no mundo da moda, do entretenimento e outras áreas.



“O Miss Brasil G20 é um convite para mulheres que querem mostrar sua força, cultura e beleza ao mundo — e essa primeira edição será um marco”, conclui Dudu.





