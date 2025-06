Marina Gold lança o single "Sim", um tributo ao amor

No dia 12 de junho, Marina Gold apresenta ao público seu mais novo lançamento: “Sim”, uma faixa autoral que mistura pop leve e MPB com elementos orgânicos e atmosfera ensolarada. Reconhecida por sua atuação em cerimônias e eventos de alto padrão — incluindo marcas como Dior, Chanel e Fendi —, a artista agora se aprofunda em sua identidade autoral ao homenagear as inúmeras histórias de amor que já teve o privilégio de acompanhar como cantora de casamentos.

Com produção assinada por Paul Ralphes, um dos nomes mais respeitados da cena musical, a canção carrega uma sonoridade leve, vibrante e acolhedora. “Nossa missão era criar um pop orgânico, executado por músicos que admiramos, que transmitisse essa sensação leve e despojada. Cada composição é um desafio, especialmente por eu ainda estar me entendendo como artista autoral, mas tocar com esse time e contar com o direcionamento do Paul tornou o processo mais fluido e verdadeiro”, afirma Marina.

A faixa é resultado de uma colaboração entre a artista e os compositores Gavi, Ivysson e Nairo, nomes que trouxeram diferentes perspectivas e sensibilidades ao tema central da música: o “sim” dito em cerimônias de união. “Sou cantora de casamentos há oito anos. Escrevi essa canção para homenagear todos os ‘sim’ que já cantei. É uma honra estar presente em momentos tão marcantes na vida das pessoas, e fico lisonjeada em eternizar isso em forma de música”, explica.

Mais do que uma referência à sua carreira, o lançamento também se conecta à vida pessoal da artista, que vive atualmente os preparativos para seu próprio casamento. “Essa música representa minha trajetória profissional, mas também ganha um significado muito especial agora que estou noiva. Estou prestes a dizer o meu ‘sim’ mais importante, e isso dá à faixa uma dimensão ainda mais profunda para mim.”

“Sim” chega após a boa recepção do projeto ANEMOIA, lançado em parceria com o selo Ternário. Embora musicalmente distintos, ambos os trabalhos compartilham a essência confessional da artista. “Todas as minhas composições nascem de experiências reais. Mesmo com sonoridades diferentes, há sempre uma ligação emocional entre elas. São letras sinceras, que traduzem vivências autênticas.”

A canção será lançada acompanhada de lyric video, apresentações ao vivo e campanha especial de divulgação. “Minhas expectativas estão altíssimas. A faixa é animada, gostosa de ouvir, tem refrão chiclete e chega em uma data que reforça ainda mais seu simbolismo. Espero que as pessoas se conectem com ela tanto quanto eu”, conclui Marina.

