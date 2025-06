R$ 3,5 milhões: saiba qual o item mais disputado do leilão de Neymar Jr.

A noite de terça-feira (10/6) foi marcada por luxo, emoção e cifras astronômicas na quinta edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na Arena Pacaembu, em São Paulo. Como de costume, o evento atraiu grandes nomes do esporte, da música e da televisão, mas foi um objeto inesperado que dominou as atenções: uma coroa arrematada por R$ 3,5 milhões. O lance mais alto da noite veio das mãos de ninguém menos que Neymar Pai.

O item se tornou o centro das atenções ao ser arrematado por esse valor impressionante, superando experiências exclusivas e joias valiosas. Pouco depois, outro lote despertou comoção entre os convidados: um conjunto formado pelo blazer usado por Neymar Jr. durante o evento e um pingente de ouro cravejado de diamantes no estilo Riviera, avaliado em R$ 250 mil. O pacote completo foi vendido por R$ 2,6 milhões.

O empresário Bruno Avelar, que esteve na edição anterior como apresentador, voltou ao palco. Durante o leilão, ele fechou dois contratos milionários, e um deles, em um gesto inusitado, foi assinado direto em um guardanapo de tecido. “É sempre especial fazer parte de um projeto que transforma a vida de tanta gente. Ver de perto o impacto real que o instituto tem nas famílias atendidas é o que me motiva a continuar colaborando”, comentou Avelar.

No palco passaram Ana Castela, Tom Cavalcante, Ratinho, João Adibe Marques, Tati Barbieri e o próprio Neymar Jr. Já o encerramento musical ficou por conta de Alexandre Pires, que levantou os convidados. Estiveram presentes ainda personalidades como Ana Maria Braga, Celso Portiolli, Rodrigo Faro, Roberto Justus, Ana Paula Siebert, João Silva, Rafaella Santos, Deolane Bezerra e Neymar Pai.

Entre os lotes mais comentados, experiências únicas arrancaram suspiros: uma visita exclusiva ao estádio Santiago Bernabéu com Vini Jr., uma partida de tênis com Ronaldo Nazário, uma viagem para a China com Felipe Massa, um cruzeiro de sete noites pelo Caribe e o armário original usado por Neymar Jr. na Vila Belmiro, colocado lado a lado com o armário que pertenceu a Pelé.

