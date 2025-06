Hugo Henrique comemora alcance de "Menina de Ouro"

Com menos de um mês de lançamento, a música “Menina de Ouro”, do cantor sertanejo Hugo Henrique, ultrapassou 74 mil criações no TikTok. O trecho “Quando você chora, pra quem pede ajuda?” viralizou entre o público, especialmente entre as mulheres, que se identificaram com a mensagem da canção.

A repercussão motivou o cantor a promover uma live especial nesta quarta-feira, dia 11, às 20h, com a participação da humorista e apresentadora Criss Paiva. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Criss mobilizou sua audiência ao perguntar: “Quem é sua menina de ouro e por quê?”, convidando o público a compartilhar histórias e reflexões sobre figuras femininas importantes.

Sobre a composição, Hugo Henrique comenta que a ideia surgiu a partir de conversas e observações do dia a dia. “Essa é uma das letras mais sinceras que já escrevi. Quando a gente ouve as histórias das mulheres que nos cercam — mãe, irmã, amiga, esposa — percebe o quanto elas sustentam muita coisa em silêncio”, diz o cantor.

Ele afirma que a intenção não foi criar um discurso pronto, mas sim registrar um sentimento real. “A ideia não era fazer um hino, nem levantar uma bandeira. Era só observar com mais atenção e traduzir isso em música. Acho que é por isso que tanta gente se identificou”, explica.

Hugo também destaca o desejo de quebrar a ideia de que demonstrar fragilidade é sinal de fraqueza. “Tentei escrever como se estivesse falando direto com alguém que precisa ouvir que está tudo bem pedir ajuda. Que ser forte não significa aguentar tudo sozinha”, afirma.

Hugo Henrique tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é autor de composições interpretadas por nomes como Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Simone Mendes e Lauana Prado. Começou a carreira aos cinco anos de idade e hoje também se destaca por sua presença nas redes, com 1.5 milhão de inscritos no YouTube, 1.5 milhão de seguidores no Instagram e 956 mil no TikTok. Seu single anterior, “Dia 1”, ultrapassou 1.3 milhão de streams e ganhou uma versão em forró gravada por Henry Freitas.

