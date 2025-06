Os benefícios do Laser de CO? para rejuvenescimento

O Laser de CO? fracionado tem se tornado uma das principais escolhas entre os tratamentos estéticos para rejuvenescimento facial. Segundo o oftalmologista e especialista em cirurgia plástica ocular Dr. Cadu Salomão, que atua em Belo Horizonte, a tecnologia é ideal para quem deseja melhorar a textura da pele, atenuar rugas, linhas finas, manchas e cicatrizes — tudo isso de forma segura e com resultados visíveis.O procedimento funciona por meio de feixes de luz de alta precisão que atingem as camadas mais profundas da pele, promovendo uma descamação controlada. Esse processo estimula a produção natural de colágeno, essencial para devolver firmeza, viço e elasticidade ao rosto. “O Laser de CO? é indicado principalmente para tratar sinais do envelhecimento e cicatrizes de acne, mas também traz excelentes resultados em manchas e poros dilatados”, explica Dr. Cadu.Apesar de ser um procedimento não cirúrgico, o Laser de CO? exige cuidados específicos no pós-tratamento. O médico destaca que é comum ocorrer vermelhidão e descamação nos primeiros dias. “O tempo de recuperação varia de acordo com a intensidade do tratamento, mas o paciente pode notar melhora progressiva da pele nas semanas seguintes”, afirma.A aplicação pode ser feita na face, pálpebras, pescoço e até em áreas específicas do corpo, sempre respeitando o tipo de pele e as indicações clínicas. “O diferencial do laser está na precisão e na capacidade de personalização do tratamento. Podemos ajustar parâmetros para atingir resultados naturais e progressivos”, acrescenta o especialista.Dr. Cadu Salomão reforça que a avaliação com um profissional capacitado é fundamental. “A pele ao redor dos olhos, por exemplo, é extremamente delicada. Quando bem indicado e aplicado por um especialista, o Laser de CO? se torna um aliado poderoso no cuidado estético e na valorização da aparência”, conclui.