Clareou será atração convidada em dois shows de Péricles nos Estados Unidos

O grupo Clareou foi convidado por Péricles para participar de dois shows da sua turnê nos Estados Unidos, nos dias 20 e 22 de junho, passando pelos estados da Flórida e de Massachusetts. As apresentações acontecerão no Hard Rock Hotel & Cassino, em Hollywood (FL), e no Worcester Common, em Worcester (MA), marcando um momento especial na trajetória do grupo.



Com 15 anos de estrada, o Clareou é um dos nomes mais queridos do pagode nacional, conhecido por sucessos como Valeu Pra Aprender, A Gente se Entrega e a atual música de trabalho, Coragem. Essa será a primeira vez que o grupo se apresenta ao lado de Péricles em um show completo — fora do ambiente de festivais.



“Bom, a gente está feliz demais, né? Receber um convite do Pericão, o rei da voz, convidando a gente. É a primeira vez, na verdade, que a gente vai estar fazendo um show com o Pericão. Por incrível que pareça, a gente nunca cruzou com o Pericão aí fora festival, né? Samba Recife, Samba Brasília, que a gente já participou. Mas um show assim, Clareou e Pericão, é a primeira vez”, comenta Fernando Mellete, integrante do grupo.



Segundo Mellete, o convite inicial era para apenas uma apresentação, mas acabou se estendendo.

“O convite era pra fazer um só, e agora vamos estar fazendo dois. A gente está feliz ao extremo. Fora do país, ele levando a gente pros Estados Unidos, pô, já tem um outro peso, né? Vindo dele. Eu venho conversando muito com ele, ele ama as músicas do Clareou, ele ama Coragem, que é a nossa música nova de trabalho. Só alegria”, finaliza.



