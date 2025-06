Agendamento via Pix vira aliado da organização financeira dos brasileiros

O Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido do brasileiro. E, com a ampliação de suas funcionalidades, o recurso de agendamento de transferências começa a ganhar espaço como ferramenta de apoio à organização financeira.

Apesar de já estar disponível há algum tempo, o recurso tem ganhado adesão crescente, especialmente entre quem busca mais controle na hora de pagar contas, quitar mensalidades ou enviar valores em datas específicas.

“Com o Pix agendado, o cliente pode se planejar melhor. É possível programar o pagamento de contas, mensalidades ou transferências pontuais. Isso evita esquecimentos e ajuda a manter a saúde financeira em dia”, afirma Robson Gimenes, CEO do Shield Bank.

A função também tem se mostrado útil para autônomos e pequenos empreendedores que desejam organizar recebimentos ou repasses conforme o calendário de trabalho. Um dos diferenciais do sistema é permitir o cancelamento ou edição da operação antes da data programada, o que aumenta a flexibilidade para o usuário.

No app do Shield Bank, o processo é intuitivo: o cliente acessa a aba “Pix”, seleciona “Agendar Pix”, insere os dados da transferência e define a data desejada. O valor é debitado automaticamente no dia programado, sem a necessidade de nova ação por parte do usuário.

Para Robson Gimenes, a adesão crescente à funcionalidade reflete uma mudança positiva no comportamento financeiro do brasileiro, impulsionada pelo acesso facilitado à tecnologia. “É uma maneira simples de manter os compromissos em dia, ganhar tempo e evitar dores de cabeça com atrasos.”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.