Ex-BBB Danrley é cercado por criminosos no Leblon: "Vou dar mole?"

O ex-BBB Danrley Ferreira foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto caminhava pelas ruas do Leblon, bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira (2). O estudante de pedagogia e maratonista foi surpreendido por três homens que, segundo ele, diziam estar armados e tentaram levar seu celular.

Em vídeos publicados em seu Instagram, Danrley relatou o susto e compartilhou detalhes do ocorrido com os seguidores. “Atividade, rapaziada! Não reagi, apenas avaliei a situação com muita calma e vi o melhor jeito de sair dela. Muito cuidado, a pista tá salgada!”, alertou, mostrando que, mesmo após o episódio, manteve a calma e o bom humor.

Segundo o ex-BBB, tudo aconteceu nas proximidades do 23º Batalhão da Polícia Militar, em uma região mal iluminada. Um dos suspeitos o abordou pedindo dinheiro e, em seguida, outros dois se juntaram ao grupo e exigiram o celular. “Chegaram os dois juntos. Vieram do meu lado pedindo dinheiro, e eu negando. Depois, eles falaram ‘então passa o celular porque a gente tá com faca, armado’”, contou.

O clima ficou ainda mais tenso quando um dos homens puxou sua blusa, tentando intimidá-lo. “O bom de ser atleta é isso. Quase levaram meu celular agora. Olha o que o filho da p*ta fez: puxou minha blusa falando que estava armado, só que eu vi que ele não estava, aí eu consegui meter o pé. Intimida, mas... eu, cria da Rocinha, vou dar mole? Corri. Vou ficar? Tinha três”, disparou, revelando que sua experiência como maratonista foi decisiva para escapar da situação.

Danrley ainda tentou argumentar com os suspeitos, dizendo que era trabalhador. “Falei ‘não leva meu celular, sou trabalhador’, e eles pedindo. Quando ele deu mole, virei para trás e corri. Eles tentaram correr atrás, mas não conseguiram pegar. Os anos de atletismo serviram para alguma coisa”, comentou.

Apesar do susto, o ex-BBB terminou o relato com uma crítica afiada aos criminosos, que tentaram negar a abordagem. “Eles começaram a gritar ‘é mentira, é brincadeira’. Se eu tivesse uma pedra ali, eu queria ver se era brincadeira”, concluiu.





