Sonia Abrão detona demora da Globo com Eliana: "hora de rodar a baiana"

Sonia Abrão não segurou a língua ao comentar a atual situação de Eliana na TV Globo. Durante o A Tarde é Sua desta terça-feira (3), a apresentadora da RedeTV! desabafou sobre a demora da emissora em colocar a ex-SBT no ar, mesmo após sua contratação de alto impacto. Sem papas na língua, ela deixou claro que está incomodada com a forma como Eliana está sendo tratada nos bastidores.

“A gente não manda nada, porque se eu mandasse ela teria vindo do SBT direto já para os domingos da emissora, sem essa janela, sem essa parada. Não teria não, teria que ter vindo com tapete vermelho, com toda a estrutura e já começar a trabalhar. Ela já estaria pontuando bem”, disparou Sonia, ao vivo.

A crítica veio após rumores de que Eliana pode ganhar um programa nas tardes de sábado, formando uma espécie de dobradinha com Marcos Mion, que comanda o Caldeirão. A ideia, segundo bastidores, seria fortalecer a grade do fim de semana e elevar os números de audiência.

Mas para Sonia, a demora é injustificável. “Se eu fosse a Eliana, já estava na hora de começar a rodar a baiana. Vamos ver, a gente torce por ela, seja do jeito que for, mas está tudo errado desde o começo”, avaliou, sem esconder a insatisfação.

Ela ainda completou com um recado direto à emissora: “Eu espero que realmente qualquer que seja o projeto, seja antes do Caldeirão, para formar ali uma dobradinha, porque não precisa acabar com o Caldeirão”.

