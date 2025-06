Cíntia Dicker e revela se está esperando outro filho de Pedro Scooby

Cíntia Dicker reacendeu rumores sobre uma possível nova gravidez ao surgir no lançamento do clipe “São João da Bicharada”, de João Gomes com o Mundo Bita, nesta terça-feira (3), no Rio de Janeiro. No evento, a modelo conversou com jornalistas e acabou revelando de forma direta se a família com o surfista Pedro Scooby está prestes a crescer.

Casada com Scooby e mãe da pequena Aurora, de 2 anos, Cíntia, aos 38 anos, foi questionada se pretende "fechar a fábrica" com a proximidade dos 40. A resposta dela, embora clara, deixou um fio de esperança para quem torce por mais um bebê no clã. “Por enquanto não. Não vou falar nunca, pois não sei o que pode acontecer”, afirmou ao portal Leo Dias.

Sem fugir das perguntas, ela ainda revelou o desejo do marido em ampliar a família. “O Pedro quer muito, louco, rsrsrs. Mas por hora não! A fábrica não está fechada, mas nesse momento eu não pretendo, vamos ver!”, completou a ruiva, que foi sincera, sem descartar a possibilidade de um novo herdeiro futuramente.

Cíntia também mostrou seu lado mãezona ao comentar a criação de Aurora, principalmente em relação ao uso de telas. “Evitei o máximo que deu, mas tem horas que precisamos de um sossego, então a gente deu... Eu tento cuidar, não dá para deixar liberado não. Mas ela tem bastante irmão, adora brincar com eles. Às vezes ela nem lembra do celular”, contou.

