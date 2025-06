Rafaella Santos surge grudada com Helena: "Gosta menos da Mavie"

Rafaella Santos, irmã do Neymar, esteve com a pequena Helena, filha de Carol Dantas, na noite de terça-feira (3), e a visita carinhosa acabou repercutindo além do esperado.

O encontro foi registrado por Amanda Kimberlly, que compartilhou os vídeos nas redes sociais. Rafaella aparece visivelmente encantada ao lado da sobrinha, em um clima de puro carinho.

Porém, internautas passaram a comparar o comportamento de Rafaella com as duas filhas mais novas de Neymar, Helena, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, filha de Bruna Biancardi. E os comentários foram diretos. “Impressão minha ou ela interage mais com Helena do que com Mavie?”, questionou um perfil. “Gosta menos da Mavie”, disparou outro. Já um terceiro seguidor não poupou críticas: “Ela é ridícula, nem liga pra Mavie”.

A enxurrada de julgamentos reacendeu debates antigos sobre favoritismos e a exposição dos filhos do jogador nas redes sociais. Mas nem todos concordaram com as acusações. Muitos saíram em defesa de Rafaella e ressaltaram a importância de vínculos afetivos na infância. “É bom que ela vai crescendo no meio da família dele... Colo de tia”, escreveu uma seguidora. “Sorte da Helena ter a Rafa, e sorte da Rafa ter a Helena”, opinou outra.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.