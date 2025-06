Setor de casamentos movimenta R$ 1,5 milhão na economia de Rio das Ostras

Rio das Ostras (RJ) vem se consolidando cada vez mais como um destino preferido para casamentos, conhecido como Destination Wedding. Casais têm escolhido as belezas naturais da cidade para realizar o sonho do “felizes para sempre”. De acordo com dados do Portal da Transparência, o estado do Rio de Janeiro se destaca pelo número de casamentos na região Sudeste, com 70.803 casamentos registrados em 2024. Rio das Ostras também se sobressaiu, contabilizando 843 casamentos no mesmo ano, quase 20% a mais do que o registrado no ano anterior, o que injetou quase R$ 30 milhões na economia da cidade. Até maio de 2025, já foram realizados 324 casamentos em Rio das Ostras.





Belezas naturais, bons espaços e geograficamente próximo à Capital fluminense (170Km) e feiras de negócios podem ser uma das alternativas. Nos dias 28 e 29 de junho, o Salão Simplesmente Noivas chega a 11ª edição, se firmando como um caso de sucesso e a maior feira de casamentos e outras festas da região. O evento, que tem entrada franca, deve movimentar R$ 1,5 milhão na economia das Regiões dos Lagos e Norte Fluminense.

O espaço onde acontece o evento, que fica entre a natureza, se transforma em um grande cenário de casamento, com uma ornamentação especial preparada pelos fornecedores. Mesas decoradas, flores, música ambiente e ao vivo, desfiles com as tendências para 2025/2026, além de espaços instagramáveis, onde os noivos poderão tirar lindas fotos para as redes sociais.





Os casais que visitarem o Simplesmente Noivas poderão sair de lá com o casamento completo, da cerimônia à festa, incluindo o antes, o durante e o depois. O evento contará com fornecedores de fotografia, filmagens, DJs, bandas de celebração e baile, buffet, docinhos, bolos, open bar, vestidos de noivas e daminhas, trajes de noivos, padrinhos e pajens, cabines fotográficas, mobiliário, serviço de cerimonialista, entre outros.





“Estamos com cerca de 60 expositores e 40 segmentos diferentes de produtos e serviços este ano. Portanto, os casais de noivos, debutantes, formandos ou qualquer pessoa que quer realizar uma festa terão uma grande diversidade de serviços à disposição em um único lugar. Sem falar nas condições especiais que os expositores preparam para quem nos visitar” contou Paula Meireles, uma das organizadoras do evento.

SERVIÇO:





11º Salão Simplesmente Noivas





Dias 28 e 29 de junho/25





Das 15h às 21h





Pousada Latitude 22 – Rio das Ostras/RJ





Entrada franca

