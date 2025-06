Sediada em Nova Friburgo, DLK Modas diminui jornada para 40 horas semanal

A redução da carga horária semanal de trabalho é tema recorrente no Brasil com diversas propostas no Legislativo. Enquanto a Constituição Federal, em regime CLT, não é alterada, algumas empresas se antecipam visando o bem-estar dos funcionários. A DLK Modas, marca referência em moda fitness sediada em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, acaba de implementar um novo formato de horário para as áreas de Expedição e Estoque, reforçando seu compromisso com práticas que colocam as pessoas no centro.



De acordo com a empresa, a mudança foi motivada pela recente realocação desses setores, o que trouxe novos desafios logísticos e de deslocamento para os colaboradores. "Diante desse cenário, a empresa decidiu adaptar a rotina, priorizando o equilíbrio e a qualidade de vida no ambiente de trabalho", disseram.



Com o novo modelo, essas equipes passam a seguir uma jornada especial: de segunda a quinta-feira, das 7h às 16h15, com 40 minutos de pausa para o almoço. Às sextas-feiras, o encerramento acontece mais cedo, às 13h. Na prática, isso representa uma redução de quatro horas semanais em relação à carga tradicional de 44 horas, um benefício concedido de forma consciente, que traduz o olhar atento da DLK ao bem-estar interno.



"Mais do que um ajuste operacional, a medida reflete uma cultura organizacional baseada na empatia, na escuta ativa e no cuidado com quem impulsiona a empresa todos os dias. Ao promover um ambiente mais saudável e colaborativo, a DLK acredita que todos crescem juntos", concluíram.



