Os visionários por trás do Jack Comunica

O Jack Comunica nasceu de um encontro inesperado — e de uma urgência em mudar a forma como histórias são contadas. Em 2018, a vida cruzou os caminhos de Fabio Almeida e Jacson Gonçalves, dois baianos com trajetórias distintas, mas um objetivo em comum: fazer jornalismo com alma e responsabilidade social.





Jacson, cadeirante desde a infância e estudante de Jornalismo, precisava de ajuda em um trabalho da faculdade. A resposta veio por meio de uma live no Facebook: Fabio, jornalista formado e então fora do mercado, topou ajudar. Da colaboração pontual, surgiu uma conexão imediata — primeiro como colegas, depois como parceiros de vida e profissão.





Pouco tempo depois, Jacson indicou Fabio para escrever em um portal de entretenimento. Seus textos chamaram atenção pelo olhar sensível e pela profundidade. Foi ali que Fabio passou a enxergar, de perto, a realidade das pessoas com deficiência. “Com Jacson, aprendi a ver o que muita gente prefere ignorar”, afirma.





A convivência diária com a exclusão inspirou não só reflexões, mas também revoltas. Em uma cobertura jornalística, um motorista de aplicativo se recusou a levá-los ao perceber que Jacson era cadeirante. “Ele disse que ia dar a volta e simplesmente fugiu. Naquele dia, a dor dele foi minha também”, relembra Fabio.





Mas o destino ainda guardava uma surpresa: ao conversarem com suas famílias, descobriram que eram primos de segundo grau. A afinidade virou também laço de sangue. E foi dessa união que, em 2019, nasceu o blog que mais tarde daria origem ao portal Jack Comunica.

O nome — mistura de “Jack” (apelido de Jacson) com o verbo “comunicar” — foi escolhido por Fabio. Apesar das críticas por usar um nome pessoal, os dois bancaram a decisão. “Era mais que uma marca. Era a nossa história”, diz ele.





Com poucos recursos e muita coragem, o projeto ganhou forma nas madrugadas e fins de semana sacrificados. Cada centavo foi reinvestido no portal. E enquanto davam vida ao projeto, também enfrentavam episódios marcantes, como o ocorrido em um dos maiores festivais da Bahia.





Na ocasião, Jacson foi impedido de acessar a área adaptada e teve que enfrentar a chuva no meio da multidão, sem banheiro acessível. “Ele se urinou. E eu tentei protegê-lo com o corpo”, lembra Fabio. A cobertura virou uma nota de repúdio. O silêncio editorial foi, ali, um gesto de respeito.





A partir dessas experiências, surgiu uma das editorias mais importantes do site: Jack Comunica — dedicada a relatos, entrevistas e histórias reais de pessoas com deficiência. A pauta da acessibilidade, antes ignorada por muitos veículos, virou tema constante no Jack Comunica.





Para Fabio e Jacson, comunicar não é apenas informar — é dar visibilidade ao que o sistema insiste em esconder. “Inclusão não é favor. É estrutura. É respeito”, afirma Fabio. Cada reportagem busca construir uma consciência mais empática e justa.





Jacson, que cresceu entre restrições e cuidados redobrados, escolheu o Jornalismo para mostrar que suas limitações físicas jamais limitariam sua voz. “Muitos diziam que essa profissão não era pra mim. Mas eu mostrei que era, sim”, diz com firmeza. Hoje, atua nos bastidores com inteligência e sensibilidade.





Fabio, por sua vez, reencontrou no portal a chance de voltar ao jornalismo — agora com propósito. Os textos, sempre cuidadosos, seguem a linha editorial clara de contar histórias reais com empatia e impacto.





Com milhares de leitores em todo o Brasil, os dois agora sonham mais alto: transformar o Jack Comunica em um dos maiores portais independentes do país. Buscam parcerias com marcas, veículos e instituições para expandir o alcance de sua missão.





O combustível continua sendo o mesmo desde o início: verdade, coragem e compromisso com a inclusão.

