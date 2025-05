Ingrid Guimarães anuncia perda familiar: "Vamos morrer de saudades"

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais na noite de quinta-feira (29) para comunicar a morte de sua sogra, mãe do diretor Renê Machado, com quem é casada. Com palavras carregadas de carinho, Ingrid se despediu da matriarca da família e emocionou seus seguidores ao relembrar momentos especiais.

“Minha sogra querida se foi. A avó mais coruja que já conheci. Clara era a paixão dela. Vamos morrer de saudades”, escreveu a atriz, referindo-se à filha, Clara, fruto de seu relacionamento com Renê. A homenagem foi acompanhada de fotos antigas da sogra, reforçando a relação afetuosa que ela mantinha com a neta.

Minutos depois, Ingrid voltou a publicar nos stories com mais uma lembrança íntima: “A mais animada do Natal. Me ligava do nada e dizia ‘filhinha, eu te amo’. A gente vai sentir muito a sua falta, vovó”.

O marido da atriz, Renê Machado, também se manifestou. “Passarinho voou. Entrou em outra dimensão. Obrigado mãe. Guerreira. 1943–2024”, escreveu ele, ao anunciar os detalhes do velório: “Queridos(as), comunico o velório da minha mãe hoje, 30 de maio, das 8h às 11h. Às 11h será a cremação. Local: Memorial do Carmo, capela 6. Rua Monsenhor Manoel Gomes, 287 – Caju”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.