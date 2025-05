Maiara e Maraisa cantam música de Marília Mendonça com mãe da cantora

A dupla sertaneja Maiara & Maraisa surpreendeu o público com um momento de pura emoção à memória de Marília Mendonça. Em cima do palco, as gêmeas foram acompanhadas e levaram a plateia às lágrimas. Almira, mãe das cantoras, e Ruth Moreira, mãe de Marília se juntaram no palco na madrugada desta sexta-feira (30)

Juntas, as quatro mulheres interpretaram “Quero Você do Jeito Que Quiser”, faixa do projeto Patroas, que eternizou a amizade e parceria artística entre Marília, Maiara e Maraisa. A apresentação, além de marcar um reencontro simbólico com a cantora falecida em 2021, serviu como tributo direto à sua memória, e ao legado que ela deixou na música brasileira.

O momento íntimo e tocante veio pouco depois de Maiara usar as redes sociais para dividir um vídeo antigo ao lado de Marília. No registro, as duas trocam risadas e cumplicidade, em um daqueles bastidores que agora ganham novo significado.

“Agora entendi o que é o significado da palavra saudade”, escreveu Maiara, em uma frase que ecoou entre os fãs da Rainha da Sofrência.

O show aconteceu em Manaus, durante a primeira edição do Festival da Cunhã, no sábado (24). Antes de subir ao palco, Maiara e Maraisa conversaram com a repórter Jaquelline Grohalski, do portal LeoDias, e elogiaram a força cultural de Isabelle Nogueira, ex-BBB e representante da cultura manauara. As sertanejas também revelaram que não descartam a ideia de desfilar no Carnaval, a exemplo da influencer Virgínia Fonseca.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.