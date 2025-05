Planilha revela que Maria Zilda recebeu R$ 0,03 por obra reprisada na Globo

SIGA NO

A atriz Maria Zilda Bethlem, que participou de novelas de sucesso da TV Globo, afirma que recebeu valores tão baixos quanto R$ 0,03 por reprises de obras consagradas no canal Viva, no Globoplay e em canais licenciados no exterior.

A planilha de pagamentos apresentada pela própria emissora chama atenção pelos valores, que variam entre centavos e pouco mais de R$ 200 por obras de sucesso. Segundo a defesa da atriz, os repasses feitos entre 2018 e 2023 não possuem justificativas claras nem memória de cálculo. “O critério utilizado pela Globo para pagamento dos direitos conexos é arbitrário e desprovido de base legal”, diz a petição obtida pelo portal LeoDias.

Entre os casos mais chocantes está o pagamento de R$ 0,03 pela exibição da série “Sai de Baixo” no canal internacional da Globo. Já por “Vereda Tropical”, no ar pelo Globoplay desde 2021, Maria Zilda teria recebido R$ 202,11. A novela “Por Amor”, uma das mais reexibidas, gerou um total de R$ 61 mil, considerado o valor mais alto entre todos os registros.

Os valores não explicam quantas vezes as obras foram exibidas, tampouco quais critérios foram aplicados. Para os advogados da atriz, cada nova exibição configura nova obrigação de pagamento, conforme a Lei de Direitos Autorais.

Outro ponto delicado do processo é a ausência de cláusulas nos contratos antigos que autorizem uso perpétuo da imagem e voz da artista. “A empresa, ao reexibir as obras em plataformas modernas como o Globoplay, deveria ter solicitado nova autorização e feito pagamento adicional por cada uso”, afirma a defesa.

A Justiça negou o pedido para que a Globo apresentasse os contratos originais. A emissora, por sua vez, se defende dizendo que repassou R$ 218 mil à atriz entre 2018 e 2024 e que os documentos em anexo comprovam autorização irrestrita para exibições e licenciamentos.

Em uma live em 2020, a atriz já havia dito publicamente que recebeu R$ 237,40 pela reprise da novela “Selva de Pedra”. Agora, exige da Justiça uma revisão dos contratos antigos e um pagamento “justo”, estimado em 10% do valor das obras reprisadas.

