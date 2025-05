Atriz Gabi Dallacosta revela desafios da carreira

Gabi Dallacosta sabia desde cedo o que queria da vida. Aos cinco anos, ao lado da avó, já afirmava com convicção: queria ser atriz. A paixão pelas novelas infantis se transformou em vocação, e o teatro escolar foi o primeiro palco onde ela começou a dar forma ao sonho de viver da arte.

Natural de uma cidade do interior, Gabi sempre acreditou que sair de lá seria necessário para seguir esse chamado. E mesmo nos primeiros passos da carreira, ela aprendeu a valorizar cada conquista. Para ela, não existe trabalho pequeno. Cada participação, por menor que pareça aos olhos dos outros, foi celebrada com orgulho. “Essa conquista pequena um dia já foi um sonho.”

A caminhada, no entanto, exige mais que paixão. Um dos maiores desafios enfrentados tem sido conquistar oportunidades reais nos testes para emissoras. Muitos convites sequer chegam até atrizes em início de carreira. E mais do que isso: mostrar que pode ir além de pequenas participações tem sido uma luta constante.

Lidar com recusas também faz parte da rotina. As frustrações existem, mas a vontade de vencer sempre fala mais alto. A atriz encara a jornada com a serenidade de quem acredita no tempo certo das coisas: quando menos se espera, tudo começa a fluir. Ela sonha, mas não abre mão de viver o processo. “Só quero que não demore muito. Quero que dê tempo das minhas avós me verem nas novelas que elas tanto gostam.”

Ao longo do caminho, Gabi se inspira em nomes como Paolla Oliveira, Juliana Paes, Fernanda Montenegro, Agatha Moreira, Débora Secco e Ísis Valverde. Mulheres que trilharam caminhos diversos e hoje ocupam espaços de destaque. Em comum, a trajetória de esforço e entrega — exatamente o que ela busca construir.

O processo de preparação também é levado a sério. Gabi mergulha nos personagens com concentração, técnica e entrega emocional. Atua de forma visceral, conectada com o realismo que a faz se sentir viva em cena.

O próximo grande objetivo é conquistar um contrato com uma grande emissora — e, se puder escolher, dar vida a uma vilã. “É o meu personagem dos sonhos”, afirma.

