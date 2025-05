Quanto tempo de estudo é necessário para passar em um concurso público?

Passar em um concurso público é o objetivo de muitos brasileiros, mas uma dúvida recorrente entre os candidatos é: quanto tempo de estudo é necessário para garantir a aprovação? A resposta não é simples, pois depende de diversos fatores, como a área do concurso, o nível de dificuldade da prova, a base de conhecimento do candidato e a estratégia utilizada na preparação.

Não há um prazo fixo para aprovação. Enquanto concursos de nível médio podem exigir menos tempo de estudo, carreiras mais concorridas, como as áreas fiscal e jurídica, podem demandar anos de preparação. “Há casos de pessoas conquistando a aprovação em poucos meses, outros já levam alguns anos. Independentemente disso, sempre vale a pena, pois o cargo é para o resto da vida”, afirma Thallius Moraes, professor especialista em concursos públicos e primeiro lugar para Oficial de Justiça Federal TRT.

Mais importante do que a quantidade de tempo dedicada aos estudos é a qualidade da preparação. Estratégias como revisão espaçada, resolução de questões e simulados são essenciais para garantir a fixação do conteúdo e melhorar o desempenho na prova. Além de ser muito mais eficiente, um estudo organizado ajuda a não perder tempo, de modo que o concurseiro aproveite ao máximo cada minuto disponível, explica Thallius.

Existe um mito de que estudar muitas horas por dia é a chave para a aprovação, mas especialistas alertam que o excesso pode ser prejudicial. O ideal é encontrar um equilíbrio entre estudo, descanso e lazer para manter a produtividade a longo prazo. De acordo com o professor, não existe uma quantidade ideal, é importante usar o bom senso, não é suficiente estudar apenas meia hora por dia, assim como estudar uma quantidade excessiva também pode ser pouco produtiva e gerar muita ansiedade.

Além da parte técnica, a preparação para concursos exige resiliência e disciplina. Muitos candidatos enfrentam reprovações antes de conseguir a aprovação, e saber lidar com essas dificuldades faz parte do processo. Ter um bom planejamento, manter a motivação e aprender com os erros são aspectos fundamentais para alcançar o sucesso. “Claro que queremos passar na primeira prova que fazemos (e alguns até conseguem), mas o importante é sempre ter em mente que, independentemente do número de reprovações, você só precisa “ganhar” uma vez, uma única aprovação já é o suficiente!”, conclui Thallius.

O tempo necessário para passar em um concurso público varia para cada candidato, mas, com uma metodologia eficiente e a mentalidade correta, é possível aumentar as chances de aprovação.

