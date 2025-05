Epigenética: o exame que revela muito além do seu DNA

SIGA NO

Você sabia que seus genes não definem sozinhos o rumo da sua saúde, da sua estética e da sua longevidade? A epigenética é a ciência que revela como fatores do ambiente e do estilo de vida — como alimentação, sono, estresse, toxinas e emoções — influenciam a forma como seus genes se expressam.

A boa notícia? Já é possível identificar esses fatores por meio de um exame epigenético não invasivo, rápido e extremamente revelador.

O que é o exame epigenético?

É uma análise avançada, feita por meio de fios ou bulbos capilares, que capta sinais biomoleculares emitidos pelo corpo. Esses dados são interpretados por inteligência artificial, gerando um relatório completo sobre os principais desequilíbrios e necessidades do organismo.

Entre os sistemas avaliados, destacam-se:

• Vitaminas, minerais e antioxidantes

• Sono e ritmo biológico

• Níveis de estresse oxidativo

• Metais pesados e toxinas

• Sistema imunológico

• Processos inflamatórios silenciosos

• Performance física e regeneração celular

• Microbioma intestinal e saúde digestiva

• Condições da pele, cabelo e unhas

O papel do microbioma intestinal na estética e na saúde



Um dos pontos mais transformadores desse exame é a avaliação do microbioma intestinal — o conjunto de trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino e que afetam diretamente o metabolismo, a imunidade, o humor e até a saúde da pele.

Desequilíbrios na flora intestinal podem gerar inflamações crônicas, ganho de peso, queda de cabelo, acne, celulite resistente e baixa absorção de nutrientes essenciais.

Com os dados epigenéticos em mãos, conseguimos personalizar tratamentos detox, programas de emagrecimento, protocolos anti-inflamatórios e estratégias para reequilibrar o intestino — promovendo saúde de dentro para fora.

Para quem é indicado?

O exame epigenético é ideal para quem busca:

• Emagrecimento saudável e eficaz

• Melhora da performance física

• Regeneração celular e longevidade

• Protocolos estéticos personalizados

• Tratamentos para pele, cabelo e unhas

• Prevenção de doenças e inflamações

• Reequilíbrio intestinal e digestivo

Conclusão: seu corpo fala — e agora podemos escutar com precisão, utilizamos a epigenética como base para desenhar protocolos exclusivos. Porque acreditamos que saúde e estética devem ser tratadas com ciência, sensibilidade e personalização.



Você merece entender seu corpo e cuidar de si priorizando saúde com profundidade .

Conclui a Dra Livia Camargo

