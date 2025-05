Influencer Camila Dias grava campanha de perfume na Turquia

A escolha do país foi feita com o apoio direto do público: ela promoveu uma enquete nas redes sociais oferecendo três destinos — Marrocos, Espanha e Turquia — e a decisão dos seguidores definiu o roteiro.



A primeira parada foi na Capadócia, onde Camila participou do tradicional passeio de balão e visitou pontos turísticos emblemáticos. Toda a viagem está sendo custeada com recursos próprios e, para ajudar a viabilizar o projeto, ela levou também campanhas publicitárias específicas pensadas para serem realizadas durante o tour.



O perfume ainda não tem data oficial de lançamento. A pré-venda, que estava prevista para começar durante a viagem, foi adiada após a influencer decidir mudar detalhes da embalagem de última hora. “Eu quero entregar um produto que represente verdadeiramente minha essência e a das minhas seguidoras. Esse é meu primeiro lançamento, sem nenhuma colaboração prévia, e quero fazer tudo com o máximo de cuidado”, explicou.



Além da Capadócia, an influencer seguirá para Bodrum, Éfeso — cidade que dá nome ao livro bíblico de Efésios — e finalizará a campanha em Istambul.



