Bomba ! Ex-atores do SBT tem namoro confirmado após viagem ao Nordeste

O que era apenas especulação entre fãs e seguidores foi confirmado por fontes próximas aos artistas: Metturo e Vinicius Henuns estão em um relacionamento. A informação veio à tona após os dois serem vistos em clima de intimidade durante uma viagem a Caruaru, no interior de Pernambuco.





De acordo com pessoas do círculo próximo aos dois, o relacionamento teve início em 16 de agosto de 2024. A notícia tem ganhado destaque não só pela trajetória dos dois artistas, ambos com passagens marcantes pela televisão, mas também pela representatividade do casal no cenário artístico LGBTQIA+ brasileiro.





Perfis artísticos distintos, mas trajetórias semelhantes





Metturo, é natural de Garanhuns (PÉ), e começou sua carreira na TV como dublê e figurante em Carrossel (2012–2013), no SBT. Atualmente, atua como cantor, influenciador digital e empresário, com trabalhos voltados ao pop latino e funk, além de presença relevante em plataformas digitais.





Vinicius Henuns é natural de Taquaritinga (SP) e também construiu uma carreira multifacetada. Além de advogado e empresário, é conhecido como ator e cantor. Na televisão, participou das novelas Corações Feridos (2012) e Cúmplices de um Resgate (2015–2016), além de atuar no filme Meus 15 Anos (2017). Fora da atuação convencional, Henuns também atua como drag queen, ampliando sua atuação na cena cultural brasileira.





Discrição, representatividade e apoio do público





Apesar de manterem certa discrição em relação à vida pessoal, a relação vem sendo bem recebida pelos seguidores, que já demonstram apoio nas redes sociais. O casal optou por não fazer anúncios formais, mas a convivência e as postagens durante a recente viagem ao Nordeste foram suficientes para despertar a atenção da mídia especializada.

