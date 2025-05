Mãe de Emilia Pedersen vence desafio em reality nos EUA e encanta

Claudia Knutsson, empresária e mãe da cantora e atriz dina marquesa Emilia Pedersen, integrou o elenco da segunda edição do "Castelo das Empreendedoras USA", que promove trocas de experiências e estratégias entre líderes femininas.No decorrer do programa, a brasileira teve a ideia de criar o Sisters Agro, pensado para quem tem raízes no meio agrícola.

"Foram cinco dias de networking e aprendizado! Apresentei a Stone Entertainment Productions, com nossos filmes 'The Karate Weirdo' — premiado internacionalmente — e 'King of Newark 3'", contou a cofundadora e diretora criativa da produtora ao site.

Ela também se emocionou com as trajetórias que conheceu na imersão. "Me impressionei com a Daline Kennedy, consultora financeira, ecom a cantora pop Lydia Heberle. Estávamos todas unidas com o mesmo objetivo: empreender".

Durante os desafios, Claudia e seu grupo venceram provas como a da dança das cadeiras. "Foi mágico reviver momentos da infância e adolescência. Pude mostrar essa menina do campo que vive em mim", completou a paranaense, aos risos.

