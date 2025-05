Jennifer Lawrence 'faz' dedo do meio para Robert Pattinson em Cannes

Jennifer Lawrence, de 34 anos, e Robert Pattinson, 39, tiveram um momento curioso durante ovFestival de Cinema de Cannes. Após a sessão de exibição do filme “Die, My Love”, estrelado por ambos, a atriz foi flagrada fazendo o dedo do meio para o colega de elenco.

A cena aconteceu logo após Pattinson cutucar Lawrence durante um momento descontraído no final da sessão. Em resposta, ela fez o gesto e, na sequência, os dois riram e se abraçaram. O vídeo se espalhou pelas redes sociais.

“Die, My Love”, dirigido por Lynne Ramsay, é baseado no romance de Ariana Harwicz e acompanha a trajetória de uma mulher vivendo em uma zona rural, lutando contra os próprios demônios enquanto cuida da filha, enfrenta uma crise no casamento e convive com uma doença que ameaça levá-la à beira da psicose.

A atuação de Lawrence tem sido elogiada pela crítica internacional, com esperança de que seu desempenho pode colocá-la mais uma vez na disputa pelo Oscar em 2026.





