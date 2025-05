SalDoce estreia em Minas com show no Festbeer de Andrelândia

No dia 25 de maio, às 20h, as cariocas da SalDoce sobem ao palco do II Festbeer de Andrelândia, marcando sua primeira apresentação aberta ao público de Minas Gerais. Formado pelas cantoras e compositoras Brenda Luce, Fernanda Francis e Marianna Eis, o trio se destaca por uma sonoridade que combina a leveza do pop com a riqueza melódica da música popular brasileira, criando um estilo próprio, sensível e envolvente.

Com arranjos vocais refinados e uma performance que valoriza a conexão com o público, a SalDoce vem conquistando espaço na cena contemporânea pela autenticidade e capacidade de emocionar. Para esta apresentação, as artistas prepararam um repertório especial, com composições autorais e releituras de canções nacionais, prometendo embalar o público em uma noite de celebração à música.

“Estamos contando os dias para esse encontro tão especial! Vai ser nosso primeiro show aberto ao público em Minas e o coração já está batendo mais forte. A expectativa está lá em cima! Preparamos um repertório cheio de música brasileira e das nossas autorais, que todo mundo sempre canta junto. Vai ser uma noite linda para dançar, se emocionar e viver tudo com a gente!”, compartilham as integrantes.

SalDoce ganhou notoriedade nas redes sociais com releituras de grandes sucessos e músicas autorais como “Querendo Te Beijar” e “À Flor da Pele”. Já acumulam mais de meio milhão de seguidores no Instagram,

TikTok e YouTube, além de milhões de plays nas plataformas digitais. OEP anterior, “SAL”, consolidou a identidade da SalDoce ao explorar as fases do amor com arranjos vocais harmoniosos e uma estética que mistura a suavidade do pop com referências marcantes da MPB.





