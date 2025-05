Virginia enfrenta crise após CPI e perde mais de meio milhão de seguidores

A influenciadora Virginia Fonseca, que recentemente depôs na CPI das Apostas Esportivas, virou o centro de uma onda de críticas ferozes após sua passagem pelo Senado Federal. E as consequências já começaram a aparecer de forma visível e numérica: ela perdeu mais de 500 mil seguidores no Instagram em tempo recorde.

Dona de um dos maiores perfis do Brasil, Virginia caiu de 53,4 milhões para 52,9 milhões de seguidores após sua participação na comissão. Apesar do número ainda impressionante, a queda sinaliza o descontentamento de uma parte significativa do público. A debandada ganhou força logo após a fala da empresária viralizar nas redes e dividiu opiniões, especialmente sobre a responsabilidade dos influenciadores no incentivo aos jogos de azar.

A repercussão foi imediata. Nos comentários de páginas de fofoca como a Subcelebrities, internautas não pouparam críticas. “Daqui a pouco ela vai engravidar pra engajar mais ainda”; “Tinha que perder no mínimo 10 milhões”; “Que continue perdendo mais e mais… A encantadora de pobres”; “Ainda tem coragem de falar que joga quem quer, mas ela na qualidade de influenciadora tá fazendo o que? Tá influenciando”; “Que continue perdendo seguidores, igual ela fez pessoas perderem dinheiro”, dispararam usuários revoltados.

O tom de ironia e deboche nas mensagens demonstra o quanto o público se sente afetado pela forma como Virginia conduziu sua participação no caso. A expressão “Dias difíceis para Vivibora” se tornou um dos termos mais repetidos por quem se sentiu enganado.

Enquanto isso, a influenciadora ainda não se pronunciou sobre a perda de seguidores nem sobre os comentários ácidos. Nos bastidores, especula-se que a crise de imagem pode respingar também em suas marcas e contratos publicitários, embora ela continue sendo uma das figuras mais engajadas da internet brasileira.

