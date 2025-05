Monica Iozzi vive pânico em avião e implora jatinho de Luciano Huck

A atriz e humorista Monica Iozzi passou por momentos de tensão na manhã desta quinta-feira (15) ao embarcar em um avião de pequeno porte com destino ao Rio de Janeiro, onde participaria das gravações do Domingão com Huck, na TV Globo.

Assim que a aeronave levantou voo, os passageiros foram surpreendidos por uma falha elétrica, e parte do sistema hidráulico também apresentou instabilidade. O piloto, com a voz serena, fez um anúncio que deixou o clima ainda mais apreensivo a bordo. “Por gentileza, mantenha a calma. Nós vamos retornar. Quem quiser prosseguir no nosso voo, vai prosseguir, e quem quiser descer, vai descer”, disse ele, tentando conter os ânimos.

No entanto, a tentativa de tranquilizar não surtiu efeito imediato. Segundo Monica, o desespero tomou conta. “Neste momento tem que manter a calma. Estamos com procedimento aqui no aeroporto, bastante tensão e comunicação com as pessoas no solo”, afirmou o comandante. A atriz, ao contrário de quem optou por continuar, decidiu desembarcar.

"Deu uma pane elétrica e, em parte, no sistema hidráulico. Tenho muita admiração por quem ficou lá. Mesmo quem ficou lá, o voo vai atrasar pelo menos uma hora. Agora é ver outra companhia", contou Monica, já fora da aeronave.

Sempre com o bom humor afiado, ela usou as redes sociais para desabafar sobre o caos e, de quebra, arrancar risadas dos seguidores. Em tom de brincadeira, mas com um fundo de urgência, apelou para um dos nomes mais influentes da televisão. “Será que vou conseguir chegar no Domingão com Huck, que seria algo muito legal? Tinha gente chorando. Lu [Luciano], não tem jeito: temos que colocar o jato pra jogo. Sem jatinho, realmente... O meu quebrou. Não sei se peço seu ou da Ivete, ou não teremos como chegar ao programa”, disparou.

E não parou por aí. A atriz seguiu com seu pedido inusitado, mostrando que sabe fazer piada até nos momentos mais estressantes: “Dá uma olhadinha e vê se dá pra mandar o seu, senão vejo com Veveta. Ela já me emprestou o dela, é maravilhoso. Você chega, tem uma cesta de frutas, mas precisaremos do seu jatinho, se alguém ou Angélica não estiver utilizando…”, completou.

