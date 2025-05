Filho de Angélica e Huck surge de carrão milionário ao lado da namorada

Enquanto os bastidores da família Huck seguem fervendo, Joaquim Huck, primogênito de Angélica e Luciano Huck, apareceu esbanjando discrição e poder em uma noite romântica no Rio de Janeiro. O jovem de 20 anos foi flagrado na última quinta-feira (15) ao lado da namorada, Manoela Esteves, deixando um restaurante badalado no Leblon, e o que chamou a atenção não foi só o clima apaixonado entre os dois.

O casal saiu do local a bordo de um carro de luxo da marca Mercedes-Benz, modelo AMG-GT, avaliado em até R$ 2,6 milhões no Brasil. O possante, digno de colecionador, virou atração à parte no bairro nobre da zona sul carioca. Sim, o herdeiro do casal mais famoso da televisão brasileira não economiza quando o assunto é conforto sobre quatro rodas.

O passeio glamouroso de Joaquim ocorre em meio à turbulência vivida por seu irmão mais novo, Benício Huck, de 17 anos. O namoro do adolescente com a influenciadora Duda Guerra, de 16, chegou ao fim recentemente após rumores de tretas e atritos com outras influencers. O assunto tem rendido comentários nas redes sociais e movimentado o universo teen dos famosos.

Em entrevista recente ao podcast MaterniDelas, Angélica revelou as diferenças gritantes entre os dois filhos mais velhos. “Sempre foi uma alma velha”, disse ela sobre Joaquim. “Ele é aquela pessoa que segura a porta do elevador para todo mundo. É algo dele, nasceu assim. Eu nunca fui tão educada como ele é. Estou aprendendo um monte. É calmo, tranquilo”, completou a apresentadora.

Mas nem tudo foram flores. Segundo ela, a adolescência trouxe mudanças sutis no comportamento do filho: “Vieram os hormônios e ele mudou um pouquinho. Ele começou a gostar de uma menina, estava viajando, não saía do quarto do hotel. Ele foi para o casulo, se isolou. Ele estava tentando lidar com ele. E como ele é muito gentil, ele se escondeu”.

Já sobre Benício, Angélica foi direta: “São almas diferentes. Ele é apaixonado pela vida, fala para fora. Nada de ficar dentro do quarto, ele quer ir pra rua. É Maracanã, praia, surfa, faz jiu-jítsu. Ele tá sempre te desafiando, até ele ter razão. Vai enlouquecendo a gente”.

