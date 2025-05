Adriano Imperador abandona gravação do Lady Night

SIGA NO

Adriano Imperador, que chegou a publicar um vídeo nas redes sociais a caminho das gravações dizendo “Aí, Tatá, tô chegando!”, surpreendeu a todos ao abandonar as gravações do Lady Night minutos antes da entrada no estúdio.

A informação foi confirmada por fontes nos bastidores da emissora, que relataram um clima tenso e desconcertante. “Parecia não estar bem, virou as costas e foi embora”, contou uma das pessoas que acompanhava a movimentação nos corredores da Globo. O episódio seria parte da aguardada 9ª temporada da atração comandada por Tatá Werneck.

Testemunhas descrevem um comportamento preocupante por parte do ex-jogador. Segundo relatos obtidos pela coluna, Adriano chegou a destratar a equipe de produção e protagonizou uma cena de descontrole. “Foi uma confusão generalizada, ele destratou todo mundo e foi super grosseiro”, revelou uma das fontes. Ainda de acordo com os presentes, ele “parecia não estar 100% sóbrio” quando decidiu abandonar o local.

Apesar da empolgação registrada nas redes sociais antes de chegar aos estúdios, o ex-atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira não escondeu o desconforto assim que pisou no local. E o que poderia ter sido apenas um atraso virou notícia nos corredores da emissora e fora dela.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.