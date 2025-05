Inovação e gastronomia conectam empresários de Pouso Alegre em BH

Empresários de Pouso Alegre marcaram presença no "Prepara Gastronomia: inovação e negócios", iniciativa do Sebrae Minas que transformou a sede da instituição em Belo Horizonte em um hub de oportunidades para o setor de alimentação, nos dias 12 e 13 de maio. Com rodadas de negócios, palestras e oficinas práticas, o evento reuniu mais de 200 pequenos empreendedores e grandes fornecedores do segmento. E o SINDIPA (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre) foi um dos protagonistas, incentivando a participação de associados em busca de soluções para alavancar seus negócios.

Em entrevista, Rolando Brandão, presidente do SINDIPA, destacou que o impacto do evento vai além da gastronomia e a participação dos empresários da cidade foi estratégica. "O Prepara Gastronomia desse ano não foi somente uma rodada de negócios, foi conexão, inovação e sabor em cada detalhe". Ele ressaltou temas como a capacitação de profissionais, um dos maiores desafios do setor em Pouso Alegre, e a força do turismo gastronômico na região: "O turismo gastronômico é o que mais cresce na nossa região, destacando produtos importantes da Serra da Mantiqueira [...] a meta é fazer com que mais pessoas queiram conhecer nossas riquezas em pratos e hospitalidade".

Além das negociações comerciais, os participantes mergulharam em arenas temáticas como marketing digital, arquitetura para estabelecimentos e tendências de consumo.

"Nossos empresários conheceram novos meios para atrair clientes, a importância das redes sociais e de como a arquitetura pode transformar a operação e a experiência do cliente dentro das empresas", completou Brandão.

Nos últimos três anos, o evento já movimentou R$ 15 milhões em negócios e gerou mais de 1.700 participantes conectados e 600 agendas comerciais. Em 2025, a expectativa é superar esses resultados, com destaque para a programação diversificada que foi oferecida nesta edição:

•Palestras de especialistas do setor;

•Oportunidades reais de parcerias com fornecedores de insumos, equipamentos e tecnologia;

•Networking com empreendedores de todo o estado.

Com mais de 174 mil pequenos negócios no segmento de alimentação fora do lar em Minas Gerais, sendo 60 mil deles micro ou pequenas empresas, a necessidade de capacitação e inovação é urgente. A atuação do SINDIPA, segundo Rolando, tem sido voltada cada vez mais para promover essa transformação. “Temos trabalho junto do Senac e do Sebrae, para que essa multiplicação de profissionais capacitados seja eficiente e benéfica ao nosso setor de bares, restaurantes e hotéis no Sul de Minas”, finalizou.

Próximos passos

O sucesso do evento deve inspirar novas ações em Pouso Alegre, como cursos de capacitação e projetos para fortalecer a gastronomia local como atrativo turístico.

Enquanto isso, os empresários que participaram do "Prepara Gastronomia" voltaram para casa com contatos, ideias e ferramentas para colocar em prática já nos próximos meses.

