Empresária Iara Ribeiro transforma Amazônia em centro de império da beleza

Aos 18 anos, Iara Ribeiro abriu uma padaria em Parintins, no interior do Amazonas. Não havia garantias nem plano de negócios. Havia apenas coragem. “Eu não tinha recursos, só coragem. Não esperei as condições ideais, eu criei oportunidades”, lembra. O que poderia ser apenas uma aventura precoce no empreendedorismo foi, na verdade, o ponto de partida de uma trajetória marcada por reinvenção, ousadia e fé.



Hoje, mais de duas décadas depois, Iara está à frente do Studio VIP Concept, um dos centros de estética e bem-estar mais inovadores da Região Norte. De um pequeno espaço que surgiu em plena pandemia, o Studio VIP transformou-se em um verdadeiro ecossistema de autocuidado — unindo beleza, saúde, gastronomia, sustentabilidade e desenvolvimento humano.



A empresária amazonense passou por diferentes segmentos — panificação, bancas de revista, odontologia — antes de se encontrar no universo da estética. A inquietude, conta, sempre foi o elo entre essas experiências. “Posso atuar em qualquer negócio com a mesma capacidade de inovar e fazer a diferença”, diz.



Formada em odontologia, Iara construiu uma carreira sólida na área antes de decidir mudar de direção. A estética não era um sonho antigo, mas uma oportunidade que se revelou carregada de sentido. “Quando vi o impacto do cuidado estético na autoestima das pessoas, percebi que também era saúde. E me apaixonei.”



Guiada pela convicção de que “grandes empresas nascem com mentalidades grandes”, ela construiu sua marca pensando grande desde o início, mesmo com estrutura reduzida. Com isso, o Studio VIP cresceu rapidamente, sustentado por uma visão estratégica e uma liderança baseada em propósito e afeto.



Hoje, o espaço reúne serviços de beleza de alto padrão, práticas sustentáveis e ações voltadas ao bem-estar integral de clientes e colaboradores. Entre os projetos, estão o SV Verde, com coleta seletiva e uso de materiais sustentáveis, e o SV Fit, que incentiva a prática de atividade física. Há ainda atendimentos psicológicos e nutricionais oferecidos internamente. “Criamos um ambiente onde a cliente cuida do corpo, da mente e da autoestima — tudo num só lugar. O que oferecemos não é tendência, é verdade. É sentir-se acolhido.”



Inspirada por sua própria trajetória, Iara criou o projeto “Seja forte e corajosa”, voltado para o empoderamento de mulheres que, como ela, enfrentam desafios diários para seguir empreendendo. “Esse nome veio de um grito da minha alma. É o que digo a mim mesma nos dias difíceis”, afirma. Para ela, coragem não é ausência de medo, mas a disposição de seguir mesmo quando tudo treme.



A equipe do Studio VIP cresceu de sete para setenta colaboradores — e a expansão segue em ritmo constante. Iara destaca que sua filosofia de gestão está centrada no desenvolvimento humano. “Não lidero com imposição, mas com presença. Aqui, cada pessoa é estimulada a florescer.”



Ao refletir sobre os tropeços mais comuns de mulheres que iniciam no empreendedorismo, ela é direta: “Muitas acreditam que precisam ser perfeitas ou seguem modelos que não respeitam sua verdade. Meu conselho é: comece com o que tem, mas nunca com menos do que você é.”



Com planos de levar o Studio VIP Concept para além de Manaus, Iara mantém os pés no chão e o olhar no futuro. “O que mais me orgulha é ver que o Studio VIP virou um movimento. Agora quero expandir essa transformação, mostrar que é possível fazer lucro com ética, beleza com sustentabilidade e sucesso com propósito.”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.